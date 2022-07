Brand in Hotelruine: Mindestens 3,5 Millionen Euro Schaden

Ein Feuer in einem alten Hotelkomplex in Bischofsmais-Habischried (Landkreis Regen) hat schätzungsweise einen Schaden in Höhe von mindestens dreieinhalb Millionen Euro verursacht. Der Brand in dem großflächigen, verlassenen Gebäude war aus bislang ungeklärter Ursache am späten Samstagabend ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Übergreifen der Flammen auf Wald verhindert

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen demnach bereits meterhohe Flammen aus dem Dach des direkt an einen Wald angrenzenden Baus. Ein Übergreifen des Feuers sowohl auf den Wald als auch auf andere Gebäude konnte trotz der derzeitigen großen Waldbrandgefahr aber verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 350 Feuerwehrleute im Einsatz.

Lost-Places-Hotel zieht Schaulustige an

Bei dem ehemals als 4-Sterne-Hotel genutzten Gebäude handelt es sich den Polizeiangaben zufolge um ein seit Jahren stillgelegtes Bauwerk, das immer mehr verfällt. Solche Orte werden auch "Lost Places" genannt. Immer wieder seit der Stilllegung im April 2016 waren dort Unbefugte eingedrungen. 2011 war das Hotel noch aufwendig renoviert worden.

(mit Material von dpa)