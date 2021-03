Corona-Ticker Oberfranken: Schlossplatzfest Coburg abgesagt

17.33 Uhr: Stadt Bayreuth hebt Maskenpflicht auf drei Plätzen auf

Die Stadt Bayreuth hat die Maskenpflicht und das Alkoholverbot auf dem Annecyplatz, dem Kirchplatz, dem Bahnhofsvorplatz, in der Bahnhofstraße und in der Badstraße aufgehoben. Wie die Stadt mitteilte, gelten die Verbote auf 19 stark frequentierten Plätzen und Straßen weiterhin, unter anderem in der Fußgängerzone, auf dem Opernplatz und an der Zentralen Omnibus-Haltestelle. In der Stadt Bayreuth beträgt der Corona-Inzidenzwert laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 42,7.

14.46 Uhr: Landesamt meldet 145 neue Infektionen

In Oberfranken sind seit gestern 145 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 38.106 gestiegen. Dem LGL zufolge liegt der Inzidenzwert in der Stadt Hof nun bei 336, im Landkreis Wunsiedel bei 307 und im Landkreis Kulmbach bei 259. Es sind nach wie vor die drei höchsten Inzidenzwerte in Deutschland. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat die Stadt Bamberg mit 43.

Oberfranken hat den zweithöchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert von allen Regierungsbezirken. Er liegt bei 123. Die Oberpfalz hat mit 132 den höchsten Wert. Den geringsten Wert hat Schwaben mit 50. Der durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenzwert in Bayern liegt bei 73.

1.332 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

13.47 Uhr: Weltgrößter Osterbrunnen wird nicht geschmückt

Viele Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz werden wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht geschmückt. Darunter ist auch der bekannte Osterbrunnen in Bieberbach im Landkreis Forchheim, sagt Matthias Helldörfer von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz. Das Aufhängen von bunten Girlanden aus handbemalten Ostereiern ist immer eine Gruppenarbeit und das geht in Corona-Zeiten nicht. Außerdem wolle man keine Menschenansammlungen provozieren, so Helldörfer. Der mit handbemalten Eiern geschmückte Osterbrunnen in Bieberbach ist der größte der Welt.

10.37 Uhr: Oberfranken meldet die drei höchsten Inzidenzwerte Deutschlands

Deutschlands Corona-Hotspots liegen seit Tagen in Oberfranken. Gemäß den Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom 8. März verzeichnet die Stadt Hof einen Inzidenzwert von 327, gefolgt vom Landkreis Wunsiedel mit 307 und dem Landkreis Kulmbach mit 258,5. Bei den drei Werten handelt es sich um die drei höchsten Inzidenzwerte in Deutschland.

06.00 Uhr: Schulen und Kitas öffnen teilweise wieder

In der Stadt Bayreuth kehrt der Großteil der Kinder und Jugendlichen wieder in Kindertagesstätten und Schulen zurück. Für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, für die Abschlussklassen übriger Schulen sowie in den Förderzentren findet wieder Wechsel- und Präsenzunterricht statt. Auch die städtische Musikschule in Bayreuth öffnet wieder.Im Landkreis Bayreuth bleiben Schulen und Kitas wegen höherer Inzidenzwerte hingegen weiter geschlossen. Auch im Landkreis Kronach müssen die Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen in der gesamten kommenden Woche vorerst noch zu Hause bleiben. Kindertagesstätten müssen wieder komplett geschlossen werden.

Im Landkreis Lichtenfels bleiben Kitas und Schulen zumindest am 8. und 9. März weiterhin geöffnet. Danach soll entschieden werden, ob Schulen und Kitas auch die restliche Woche offen bleiben.

In Stadt und Landkreis Bamberg bleiben Kitas, Grund- und Förderschulen zunächst ebenfalls offen. In Hof findet hingegen aufgrund des hohen Inzidenzwerts wieder Distanzunterricht statt. Unaufschiebbare Prüfungen von Abschlussklassen können in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 Metern durchgeführt werden.

Im Landkreis Hof bleiben die Abschlussklassen der Gymnasien im Präsenz- beziehungsweise im Wechselunterricht. Für die Abschlussklassen aller anderen Schularten im Landkreis ist Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht ab dem 15. März vorgesehen.