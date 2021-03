Corona-Ticker Oberfranken: Wieder Ausgangssperre in Kronach

16.48 Uhr: Landratsamt Kronach erwartet Inzidenzwert über 100

Aufgrund von aktuell 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus wird der 7-Tages-Inzidenzwert im Landkreis Kronach am Mittwoch den Wert von 100 übersteigen. Das teilte das Landratsamt mit. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies Auswirkungen auf den Betrieb von Kitas und Schulen haben. Diese seien aber zumindest am Mittwoch und Donnerstag noch geöffnet. Man betrachte das Infektionsgeschehen jeden Tag detailliert und treffe dann nach einer ausführlichen Analyse tagesaktuell entsprechende Entscheidungen, betont Kronachs Landrat Klaus Löffler (CSU).

Die Prognose für die 7-Tages-Inzidenz basiere auf eigenen Berechnungen des Landratsamtes. Maßgebend für weitergehende Maßnahmen seien aber die vom Robert-Koch-Institut veröffentlichten Zahlen. Laut Mitteilung sei das Infektionsgeschehen im Landkreis Kronach nach wie vor als diffus zu bewerten. Inzwischen breite sich auch die britische Mutation des Virus im Landkreis aus. Stand heute seien 24 Fälle der Mutation nachgewiesen worden.

16.21 Uhr: Lage in Regiomed-Kliniken entspannt sich

Die Lage beim oberfränkisch-thüringischen Klinikverbund Regiomed ist überwiegend entspannt. Es befinden sich insgesamt 55 Covid-Patienten in den Krankenhäusern, sieben auf Intensivstationen, davon werden vier beatmet, teilte der Klinikverbund auf einer Video-Pressekonferenz mit.

Im Klinikum Hildburghausen in Thüringen gebe es allerdings seit dem Wochenende einen sprunghaften Anstieg des Infektionsgeschehen. 30 Patientinnen und Patienten sowie 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ob Mutationen des Virus für den Anstieg verantwortlich sind, ist noch unklar. Ergebnisse dazu sollen bis Ende der Woche oder Anfang der kommenden Woche vorliegen. Bislang gebe es im Klinikum Hildburghausen aber kaum schwere Verläufe, ein Patient befinde sich auf der Intensivstation.

Für die restlichen Kliniken des Verbunds gelte, dass man sich langsam wieder in Richtung Normalbetrieb bewege. Die Operationssäle in Lichtenfels sind beispielsweise wieder voll ausgelastet.

14.48 Uhr: Wunsiedel hat den höchsten Inzidenzwert

In Oberfranken sind seit gestern 56 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen mitteilt, ist damit die Zahl der infizierten Personen seit Ausbruch der Pandemie in Oberfranken auf 36.846 gestiegen.

Den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in Oberfranken verzeichnet der Landkreis Wunsiedel mit 313,8. Es ist der höchste Wert auch in Bayern und Deutschland. Den geringsten Corona-Inzidenzwert in Oberfranken hat der Landkreis Coburg mit 42,7.

Oberfranken hat den zweithöchsten 7-Tage-Inzidenzwert von allen Regierungsbezirken. Er liegt bei 117,5. Mit 123,8 hat die Oberpfalz einen noch höheren Inzidenzwert. Den geringsten Wert hat Schwaben mit 42,5. Der durchschnittliche 7-Tage-Inzidenzwert in Bayern liegt bei 67. 1.307 Personen sind in Oberfranken seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Seit gestern wurde neun neue Todesfälle gemeldet.

14.31 Uhr: Schulen und Kitas im Landkreis Lichtenfels bleiben geöffnet

Schulen, Kitas und weitere Einrichtungen der Aus- und Fortbildung im Landkreis Lichtenfels bleiben zunächst auch am Mittwoch geöffnet. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Seit vergangener Woche liegt die 7-Tage-Inzidenz wieder über dem Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Derzeit liegt der Wert nach den Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei 109,3.

Das Landratsamt entscheide am Mittwochvormittag erneut anhand der aktuellen Infektionszahlen, ob Schulen und Kitas in den Folgetagen geöffnet bleiben. Die Grundschule in Altenkunstadt bleibt wegen eines bestätigten Coronafalls für die gesamte Woche geschlossen. Der Landkreis hatte bereits gestern dieses Verfahren gewählt, am Folgetag aufgrund der aktuellen Infektionszahlen über Schul- und Kita-Schließungen zu entscheiden.

Man sei ein kleiner Landkreis, wo wenige Neuinfektionen einen großen Einfluss auf die Inzidenz habe, heißt es von Landrat Christian Meißner (CSU). Er bitte die Eltern um Verständnis, dass man täglich neu entscheide. Jeder Tag, den insbesondere Grundschüler in die Schule können, sei wichtig und ein gewonnener Tag. Gerade für kleinere Landkreise könne die Inzidenzschwelle von 100 nicht alleine ausschlaggebend sein. Man könne nicht die Baumärkte und Friseure öffnen, aber gleichzeitig die Schulen schließen, heißt es in der Mitteilung. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) habe bereits angekündigt, die aktuelle Regelung anzupassen. Auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) habe heute mitgeteilt, dass noch in dieser Woche eine Neuregelung erfolgen solle.

13.27 Uhr: Zahl der britischen Varianten in Kulmbach gestiegen

Der 7-Tage-Inzidenzwert in Kulmbach ist nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf 220,8 gestiegen (Stand: 01.03.21). Den hohen Wert erklärt das Landratsamt mit dem Anstieg der hochinfektiösen britischen Variante des Coronavirus, teilte ein Sprecher auf Anfrage des BR mit. 50 Prozent der Neuinfektionen seien mittlerweile auf die erstmals in Großbritannien aufgetretene Mutante des Virus zurückzuführen.

Vor einer Woche lag der Inzidenzwert für Kulmbach bei 181,7 und ist fünf Tage später auf über 200 gestiegen. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz unter die Marke 100 sinkt, kann die Ausgangssperre von 22.00 bis 05.00 Uhr aufgehoben werden.

10.59 Uhr: Kulmbacher Bierwoche abgesagt

Die Kulmbacher Bierwoche kann auch in diesem Jahr nicht sattfinden. Das teilt die Kulmbacher Brauerei auf ihrer Website mit. Hintergrund sei die nicht abzuschätzende Entwicklung des Pandemiegeschehens und die damit verbundene Planungsunsicherheit, heißt es. In Abstimmung mit der Stadt Kulmbach habe man sich daher für eine Absage entschieden.

Die Entscheidung werde zwar sehr bedauert, aber "die Gesundheit und das Wohl der Allgemeinheit stehen für uns an erster Stelle", so Markus Stodden von der Kulmbacher Brauerei. AG. Die Vorbereitung der Bierwoche erfordere viel Zeitaufwand und eine verlässliche Planung. Das sei in der aktuellen Zeit nicht möglich. Die Entscheidung ist auch für Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) nachvollziehbar. "Auch wenn ich mich gefreut hätte, das erste Mal in meiner Amtszeit das Bierfest eröffnen zu dürfen, muss die Sicherheit und Eindämmung der Pandemie im Fokus stehen", so Lehmann. Das Festbier soll aber dennoch eingebraut werden.