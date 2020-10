Corona-Ticker Oberfranken: Kinder in Kronach in Quarantäne

06.30 Uhr: Über 100 Kinder in Kronach in Quarantäne

Über 100 Kinder in Kronach müssen in Quarantäne. Das meldet das Landratsamt Kronach. Ein Schüler der dritten Klasse der Lucas-Cranach-Schule hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Weil er den Montessoir-Kinderhort besucht hatte, müssen nun nicht nur all seine Klassenkameraden, sondern auch 39 Kinder anderer Schulen, die den Hort besucht haben, zuhause bleiben. Die Klassen 3b und 3e sind komplett betroffen. Der Hort wurde bis auf Weiteres geschlossen. Auch ein Kind, das den Kronacher Kindergarten Villa Sonnenschein besucht, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. 46 Kindergartenkinden müssen deshalb ebenfalls in Quarantäne. Die Krippenkinder seien nicht betroffen, heißt es.

06.00 Uhr: Stadtbusverkehr in Hof fährt langsam wieder hoch

Nach dem coronabedingten Ausfall von Busfahrern in Hof in der vergangenen Woche wird der Busverkehr allmählich wieder hochgefahren. Laut einer Mitteilung von den Stadtwerken sei ein Großteil der Linien wieder im Einsatz. Allerdings kommt es zunächst noch zu zahlreichen Fahrplanänderungen, die auf der Internetseite der Stadtwerke aufgelistet sind. Weil vier Busfahrer und ein Werkstattmitarbeiter der Stadtwerke Hof positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, kam es in der vergangenen Woche zu erheblichen Problemen im Hofer Stadtbusverkehr: 20 Fahrer haben sich in häusliche Quarantäne begeben müssen.