Corona-Ticker Oberfranken: Uni Bayreuth bekommt Teststation

19.28 Uhr: Region Coburg überschreitet Corona-Grenzwert

Das Infektionsgeschehen in und um Coburg ist deutlich angestiegen. Wie ein Sprecher der Stadt dem BR auf Nachfrage mitteilte, liege der Inzidenzwert von Coburg deutlich über 40, während der Landkreis knapp den Grenzwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche überschritten habe. Da die lokalen Gesundheitsämter nur vorläufige Zahlen an das Robert-Koch-Institut (RKI) weiterleiten, könnten derzeit keine exakten Werte genannt werden, so der Sprecher weiter. Sollten die von den Gesundheitsämtern übermittelten Zahlen vom RKI aktualisiert werden, springt damit auch die Corona-Ampel auf Gelb um. Damit würden offiziell ab Freitag (23.10.20) strengere Maßnahmen für die beiden Kommunen gelten. Sowohl das Landratsamt als auch die Behörde bitten die Bürger, bereits jetzt schon die strengeren Regeln einzuhalten. Neben der Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden müssen Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe dann auch am Platz einen Mundschutz tragen. Außerdem ist der Aufenthalt im öffentlichen und privaten Raum auf die Angehörigen von zwei Hausständen oder auf höchstens zehn Personen beschränkt. Auch müssen Bars und Restaurants zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geschlossen bleiben.

18.24 Uhr: Weiterhin niedriges Infektionsgeschehen in Oberfranken

In Oberfranken haben sich innerhalb eines Tages 64 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Gemäß den aktuellen Zahlen (Stand: 21.10.20, 08.00 Uhr) des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), verzeichnet Oberfranken mit 5.324 Corona-Fällen seit Ausbruch der Pandemie die wenigsten in Bayern. Auch bei der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern liegt Oberfranken mit dem Wert von 27,69 deutlich unter dem bayernweiten Durchschnitt von 56,36. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 bleiben in Oberfranken unverändert bei 251.

13.40 Uhr: Massive Probleme im Hofer Stadtbusverkehr

Bei den Hofer Stadtwerken gibt es immer mehr Corona-Fälle - massiven Auswirkungen auf den öffentlichen Busverkehr in der Stadt. Das teilten die Stadtwerke mit. Inzwischen seien vier Busfahrer und ein Werkstatt-Mitarbeiter positiv getestet. Deshalb muss die Quarantäne für das übrige Personal ausgeweitet werden, weshalb es "ab sofort zu erheblichen Einschränkungen im Linienverkehr sowie Fahrtausfällen" kommt. Welche Linien des ÖPNV in Hof genau betroffen sind, wollen die Stadtwerke noch mitteilen. Bereits seit Anfang der Woche waren acht von insgesamt 49 Busfahrern ausgefallen. Ein Busfahrer ohne Symptome war bei einer Routine-Untersuchung positiv auf Corona getestet worden, deshalb mussten sieben weitere Kollegen als enge Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne.