Durchbruch bei Tarifverhandlungen des öffentlichen Diensts

Es geht um das Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Was im einzelnen die Spitzengruppe ausgehandelt hat, ist noch nicht bekannt. Die Gremien beraten notfalls bis in den Morgen hinein, ob sie dem Kompromiss zustimmen wollen. Die Spitzengruppe kommt dann am Vormittag erneut zusammen und kann im Idealfall nach den letzten Beratungen einen Durchbruch verkünden. Allerdings ist eine Zustimmung der Gremien beider Seiten keine reine Formsache. Käme die Einigung aber zustande, wären weitere Streiks etwa in Kitas, Kliniken und im öffentlichen Nahverkehr vom Tisch.