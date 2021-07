Corona-Ticker Oberfranken: Niedrige Inzidenzen im Bezirk

07.00 Uhr: Niedrige Inzidenzwerte in Teilen Oberfrankens

Die Stadt Schwabach in Mittelfranken meldet derzeit als einzige Stadt in Mittel-und Oberfranken einen Inzidenzwert von 0,0. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. In Mittel -und Oberfranken haben einige Städte und Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter fünf: darunter die Stadt Bayreuth (1,3), die Landkreise Kronach (1,5), Hof (2,1) und Ansbach (2,2), die Stadt Hof (2,2) und der Landkreis Roth (2,4). Die höchste Inzidenz hat in Mittel-und Oberfranken die Stadt Bamberg mit 32,3. Die höchste Inzidenz in Bayern hat derzeit der Landkreis Berchtesgadener Land (58,5). Neben der Stadt Schwabach hat nur noch der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine Inzidenz von Null.