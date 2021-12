Corona-Ticker Oberbayern: Auch für Tanktouristen gilt 2G plus

Donnerstag, 23.12.2021

9.40 Uhr: Impfzentrum Ingolstadt meldet freie Termine für Kinderimpfungen

Das Impfzentrum Ingolstadt meldet gut tausend Kinderimpfungen in der ersten Woche. Seit 15. Dezember erhalten dort Kinder von 5 bis unter 12 Jahren eine Erstimpfung mit dem Kinderimpfstoff von Biontech. Hinzu kommen noch die Impfungen in den Praxen der Kinderärzte. Dazu gibt es jedoch keine Zahlen. Die Kinderimpfungen finden nach Terminvereinbarung im neuen Impfzentrum an der Hindenburgstraße statt. Dort werden ab Januar auch Jugendliche und Erwachsene geimpft. Termine für Kinderimpfungen können unter www.ingolstadt.de/kinderimpfung vereinbart werden. Angeboten werden Termine an den Nachmittagen. Impfstoff gibt es ausreichend. Es werden auch kurzfristig Termine vergeben. Kinder, die nach einer Covid-Infektion genesen sind, werden derzeit hier nicht geimpft, weil die dafür nötige Empfehlung der Ständigen Impfkommission fehlt. Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission kann ab sofort aber auch im Impfzentrum Ingolstadt das Intervall für eine Auffrischungsimpfung von fünf auf drei Monate ab Abschluss der ersten Impfserie verkürzt werden.

Über die Feiertage bis Jahresende gelten in Ingolstadt folgende Öffnungszeiten:

Donau-City-Center: 8:30 bis 14 Uhr

Außenstelle Unsernherrn: 10 bis 14 Uhr

Westpark: 10 bis 14 Uhr

Impf-Drive-IN P3 Manchinger Straße hat geschlossen.

Am 1. und 2. Feiertag sowie am Neujahrstag sind die Impfangebote geschlossen. Außerhalb dieser Tage findet regulärer Impfbetrieb nach Terminvereinbarung statt.

Einzig am Impf-Drive-IN ist kein Termin erforderlich. Aufgrund einer unbürokratischen und schnellen Leihgabe eines Abroll-Containers-SAN der Berufsfeuerwehr Ingolstadt konnte das BRK am Parkplatz P3 eine zweite Impfstraße aufbauen und damit die Kapazitäten verdoppeln.

Terminvereinbarungen laufen über das bayernweite Impfportal: https://impfzentren.bayern/. Bürgerinnen und Bürger, die nicht mit der Online-Registrierung zurechtkommen, können die Hotline des Impfzentrums anrufen. Die Nummer 0841 9333-88 ist geschaltet von Montag bis Freitag, jeweils zwischen 9 und 16 Uhr, außer an Feiertagen.

08.43 Uhr: Besuche an Weihnachten in Garmisch-Partenkirchner Klinikum möglich

Das Klinikum Garmisch-Partenkirchen hebt den Besucherstopp an Weihnachten auf und gestattet vom 24. bis 26. Dezember sowie am Neujahrstag Besuche in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr. Besucher müssen sich an die 2G plus-Regeln halten. Anerkannt werden sowohl negative PCR-Tests (nicht älter als 48 Stunden) als auch negative Anti-Gen-Schnelltests (nicht älter als 24 Stunden), ausgestellt durch Impfzentrum, Arzt oder Apotheke. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

11.35 Uhr: Auch Tanktouristen brauchen Booster oder Test in Österreich

Österreichs neue Corona-Hürden bei der Einreise gelten auch für den kleinen Grenzverkehr und somit für Tanktouristen. Wer von Bayern ins südliche Nachbarland will, um billigen Sprit zu tanken oder einzukaufen, muss seit dieser Woche eine dritte Corona-Impfung vorweisen können, bestätigte das Gesundheitsministerium in Wien. Alternativ kann ein negativer PCR-Test vorgelegt werden. Anders als in Bayern gilt die Booster-Impfung bereits ab dem Tag der dritten Spritze. Diese 2G plus-Regel werde an den Grenzen mit Stichproben kontrolliert, hieß es von den Landesregierungen in Oberösterreich und Tirol. Ausnahmen gebe es für Menschen, die mindestens einmal im Monat regelmäßig über die Grenze fahren, um zu arbeiten, in die Schule zu gehen, zu studieren, oder um Familie oder Partner zu besuchen. Diese Pendler können entweder geimpft, genesen oder getestet sein (3G). Sonderregeln gibt es außerdem für Schwangere, Kinder und Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können.

10.10 Uhr: München überprüft Pandemiepläne

Die Pandemiepläne der Stadt München kommen mit Blick auf die Omikron-Variante noch einmal auf den Prüfstand. Einen entsprechenden Auftrag hat der Krisenstab jetzt den Referaten und städtischen Gesellschaften erteilt. Wenn nötig, sollen die Pläne angepasst werden. Dabei geht es insbesondere um die Sicherstellung der kritischen Infrastruktur auch im Fall noch höherer Krankenstands- und Quarantänequoten. Schon jetzt würden viele Aufgaben im Homeoffice erledigt, so Oberbürgermeister Dieter Reiter. In Bereichen der kritischen Infrastruktur, wie etwa bei der Strom- und Wasserversorgung, arbeite die Belegschaft in getrennten Schichten um Komplettausfälle auszuschließen. Nun werde "gegebenenfalls nachgeschärft". Anfang 2022 will Reiter sich das Ergebnis der Überprüfung vorlegen lassen.

7.00 Uhr: Impfzentrum München stockt Personal deutlich auf

Das Personal im Impfzentrum München-Riem wurde in den vergangenen Wochen um 150 neue Mitarbeitende verstärkt. Diese hatten sich auf einen entsprechenden Aufruf gemeldet. Sie arbeiten nun in Voll- und Teilzeit, aber auch ehrenamtlich mit, so das städtische Gesundheitsreferat. Es würden auch laufend weitere Bewerbungen geprüft und "stetig" neue Mitarbeitende eingestellt, so eine Sprecherin. Damit lasse sich die geplante zusätzliche Kapazitätserweiterung ab Januar stemmen. Aktuell sind im Impfzentrum samt den Außenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Kreisverwaltungsreferat, Pasing Arcaden, Gasteig) sowie bei den Impf-Sonderaktionen 50 Teams mit insgesamt bis zu 250 Mitarbeitenden im Einsatz. Außerdem helfen 30 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr mit.

6.00 Uhr: Distanzunterricht in Erdinger Schule nach Omikron-Fall

Im Korbinian-Aigner-Gymnasium bis zu den Weihnachtsferien nur noch Distanzunterricht statt - wegen eines Omikron-Falles. Denn in der Folge des Nachweises mussten so viele Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne, dass der reguläre Unterrichtsbetrieb nicht mehr aufrechtzuhalten war, so die Schulleiterin. Deshalb habe man sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem bayerischen Kultusministerium für den Distanzunterricht entschieden. Insgesamt besuchen 1.130 Schülerinnen und Schüler dieses Gymnasium.

Mittwoch, 22. Dezember 2021

18.06 Uhr: Christian Weidner wird neuer Chef des Landesamtes für Gesundheit

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) wird von Februar an von Prof. Christian Weidner geführt. "Er ist nicht nur ein Kenner des LGL, sondern auch als Mediziner ein versierter Experte etwa im Thema Risikobewertung", sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag in München. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sieht in dem 50 Jahre alten Mediziner einen "äußerst kompetenten neuen Behördenleiter".

Weidner studierte Humanmedizin und Physik und ist seit Jahren am LGL beschäftigt, wo er zuletzt die Stabsabteilung leitete. Er löst Walter Jonas ab, der nach nur gut einem Jahr seinen Posten räumt und Regierungspräsident der Oberpfalz wird.

16.51 Uhr: Kinobetreiber scheitert mit Eilantrag gegen 2G plus-Regel

Ein Kinobetreiber ist mit der Klage gegen die 2G plus-Regel vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Der Nürnberger Veranstalter hatte gegen die Regel, wonach Geimpfte und Genesene für einen Kinobesuch zusätzlich einen negativen Test vorlegen müssen, einen Eilantrag eingereicht. Dieser wurde abgelehnt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Zudem war er gegen die Vorschrift angegangen, dass Kinos nur zu 25 Prozent ausgelastet werden dürfen.

Der Gerichtshof lehnte den Antrag ab, weil die "wirtschaftlichen Auswirkungen (...) bei einer Folgenabwägung hinter den Schutz von Leben und Gesundheit einer Vielzahl von Menschen zurücktreten müssten". Aus Sicht des Gerichts seien die Maßnahmen grundsätzlich zur Infektionsbekämpfung geeignet. Aber es gebe "gewisse Zweifel", ob die 2G plus-Regel mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren sei. Denn der Begründung der Verordnung sei nicht zu entnehmen, wieso die Gastronomie anders als Kinos zu beurteilen seien. Gegen den Beschluss gibt es keine Rechtsmittel.

15.13 Uhr: Kinderimpfung bald auch im Landkreis Erding

Auch der Landkreis Erding beginnt demnächst mit Corona-Kinderimpfungen: Ab 27. Dezember können auch Fünf- bis Elfjährige Spritzen bekommen. Dafür wird ein eigenes Kinderimpfzentrum an der Haager Straße - direkt neben dem bereits kannten Impfzentrum eingerichtet. Termine können ausschließlich telefonisch vereinbart werden (Telefon: 081 22- 55 37 94-0).

14.56 Uhr: Jugendring kritisiert Testpflicht für Kinder im ÖPNV

Der Bayerische Jugendring hat die Regelung, dass ungeimpfte und nicht-genesene Schüler in den Ferien einen Corona-Test für die öffentlichen Verkehrsmittel brauchen, kritisiert. Die Änderung treffe junge Menschen besonders hart und schließe sie von vielen Freizeitmöglichkeiten aus, sagte Sprecher Patrick Wolf am Dienstag. "Gerade Kinder und Jugendliche sind ohne Führerschein in ihrem Alltag auf die Nutzung des ÖPNV angewiesen." Die Einschränkung verhindere die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, "dadurch werden junge Menschen wieder einmal massiv beschränkt und unverhältnismäßig benachteiligt".

Im kürzlich geänderten Infektionsschutzgesetz ist vorgesehen, dass Schüler nur außerhalb der Ferienzeit von der sogenannten 3G-Regel im öffentlichen Personenverkehr - also Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete - ausgenommen sind. Das bayerische Gesundheitsministerium hatte erklärt, Bayern habe auf die Ausgestaltung des Gesetzes keinen Einfluss gehabt. Kinder unter sechs Jahren benötigen wie bisher keinen 3G-Nachweis in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Vor allem auf dem Land sei völlig unklar, wie junge Menschen eigenständig zu Teststationen kommen können, kritisierte der Jugendring. "Es stellt sich zwangsläufig die Frage, wie (...) Kinder und Jugendlichen zu einem Testergebnis kommen sollen, wenn sie den ÖPNV nicht nutzen dürfen und die Möglichkeit, mit dem Privat-PKW gefahren zu werden, nicht besteht." Kinder könnten auch bis zu den Ferien noch gar nicht vollständig geimpft sein, da die Impfung noch nicht sehr lange empfohlen wird und sich bereits Engpässe zeigten. Bei Minderjährigen sei außerdem der Impfstatus im Wesentlichen von der Einstellung der Eltern abhängig.

14.32 Uhr: AfD klagt erneut gegen Corona-Auflagen im bayerischen Landtag

Die AfD im bayerischen Landtag hat nach eigenen Angaben erneut Klage gegen die Corona-Auflagen in Bayerns Parlament eingereicht. Die Fraktion wehre sich damit "gegen die willkürlichen Zugangsbeschränkungen für ihre Mitarbeiter und Parlamentarier", teilte die AfD zur Begründung am Dienstag in München mit. Weiter: Die "schikanösen Zutrittsvoraussetzungen" zum Plenum des Landtags seien mit den Grundsätzen des Parlamentarismus und insbesondere mit der Ausübung des freien Mandats vollkommen unvereinbar.

Die AfD hat in den vergangenen Monaten wiederholt gegen den Landtag Klagen am Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht - war damit aber bislang immer gescheitert.

Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen gelten im Landtag bis Ende Januar strenge Corona-Zugangsregeln. An Plenarsitzungen und Ausschusssitzungen dürfen nur Geimpfte, Getestete und Genesene (3G-Regel) teilnehmen. Zudem werden vorerst keine Besuchergruppen mehr empfangen und in der Landtagsgaststätte und in der Kantine haben nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt (2G-Regel).

14.19 Uhr: Ungeimpfte Kinder ab 6 brauchen nur Tests für den ÖPNV, Kino, Schwimmbad, etc. geht ohne

Ungeimpfte Kinder ab sechs Jahren benötigen nur im öffentlichen Personennahverkehr einen negativen Corona-Test, bei den restlichen Unternehmungen kann auf einen Test verzichtet werden. Eine Sprecherin des bayerischen Gesundheitsministeriums sagte dem BR auf Anfrage, laut Bundesrecht werde der Test lediglich für das Fahren mit Bussen und Bahnen benötigt. Wenn Schülerinnen und Schüler aber beispielsweise ins Kino, Schwimmbad oder Museum wollten, gelte die bayerische Infektionsschutzverordnung. Diese werte Schülerinnen und Schüler als dauergetestet, auch während der Ferien, so die Ministeriumssprecherin.

14.04 Uhr: Staatsregierung fördert PCR-Pool-Tests in Kitas bis August 2022

Die bayerische Staatsregierung verlängert das Förderprogramm zur Durchführung von PCR-Pool-Tests in Kitas bis zum 31. August 2022. Die Entscheidung, in welchen Kindertagesstätten es solche Pool-Tests gibt oder wo weiterhin auf Antigen-Schnelltests gesetzt wird, liegt bislang bei den Landkreisen und kreisfreien Städten. Neu ist: Nun sollen Träger und Gemeinden auf eigenen Wunsch und in Eigenverantwortung PCR-Pool-Tests durchführen können. Die Kosten hierfür sollen pauschal erstattet werden. Das hat das Kabinett am Dienstag beschlossen.

12.43 Uhr: Rosenheim fürchtet keine Engpässe wegen Omikron

Die Verwaltung der kreisfreien Stadt Rosenheim geht nicht davon aus, dass es wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus zu Versorgungsengpässen in der kritischen Infrastruktur kommt. In allen systemrelevanten Versorgungsbereichen, also vor allem bei Strom und Wasser, seien Pläne entwickelt worden, mit denen Personalausfälle überbrückt werden könnten. Schon seit geraumer Zeit arbeiteten feste Teams jeweils separat voneinander. Ein Sprecher der Stadt verwies darauf, dass durch die Weiterentwicklung von "Home Office" die Möglichkeiten der Fernwartung verbessert wurden. Der RoMed-Klinikverbund von Stadt und Landkreis hat dagegen, so wörtlich, "berechtigte Sorge", dass durch die längere Quarantäne-Dauer bei Omikron die ohnehin große Personalnot weiter verschärft wird. In den Krisenstäben sei das ein wichtiges Thema. Es werde versucht, durch Umschichtungen von Personal mögliche Ausfälle zu kompensieren. Eine Sprecherin teilte dem BR-Studio Rosenheim mit, dass weitere Betten gesperrt werden müssten, sollte Fachpersonal ausfallen. Dadurch würden sich die Belegungskapazitäten weiter verringern.

11.58 Uhr: Bislang keine Stornierungswelle von Winterurlaubern

Die Sorge vor einer bevorstehenden Omikron-Welle hat bislang offensichtlich keinen großen Einfluss auf Winterurlaubspläne in Bayern. In den Hotels sei die Buchungslage «einigermaßen stabil», sagte Thomas Geppert, der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Bayern, am Dienstag auf Anfrage. Die Betriebe haben nach Gepperts Worten nach wie vor mit der allgemeinen Lage zu kämpfen, aber eine große Stornierungswelle gibt es demnach nicht.

In Bayern ist die Wintersaison sowohl für die Hotels in bekannten Ferienorten wie Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgaden als auch für Wellness-Hotels von Bedeutung, von denen viele im Bayerischen Wald gelegen sind.

Derzeit gehen die Corona-Infektionszahlen in Bayern zwar noch zurück, doch Mediziner und Staatsregierung fürchten mit der Verbreitung der sehr ansteckenden Omikron-Variante einen baldigen rasanten Wiederanstieg.

Geppert begrüßte, dass momentan von Seiten der Politik zumindest keine neuen Einschränkungen speziell für Hotellerie und Gastronomie in Sicht sind. Derzeit sehe es so aus, als folge die Ministerpräsidentenkonferenz der Argumentation, dass der Aufenthalt in Hotels mit der kontrollierten Einhaltung der Corona-Maßnahmen nicht unsicherer sei als private Treffen. Urlaub sei "sicher und schön", sagte Geppert.

11.38 Uhr: München: Warmes Weihnachtsessen "To Go" für Bedürftige

Das Caritas-Begegnungszentrum "D3" an der Dachauer Straße am Hauptbahnhof ist auch an den Weihnachtstagen geöffnet. Dort können sich Obdachlose und wohnungslose Menschen aufwärmen und duschen, und sie werden mit warmen Mahlzeiten "To Go" versorgt. Außerdem bekommen sie an Weihnachten alkoholfreien Punsch, Lebkuchen und Geschenke wie Schals, Handschuhe, Socken oder Hygieneartikel. Geöffnet ist an den drei Weihnachtstagen, "zwischen den Jahren" sowie an Silvester und Neujahr täglich von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Nur am Mittag wird wegen coronabedingter Desinfektionsmaßnahmen eine Stunde zugemacht. Wegen der Corona-Regeln dürfen sich auch immer nur 23 Personen im Raum aufhalten. An den Sitzplätzen wird ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten und es gilt die Maskenpflicht. "Wir versorgen täglich im Wechsel bis zu 120 Frauen und Männer im Alter von 18 bis 75 Jahren", berichtet Einrichtungsleiter Winfried Gehensel. Es seien Obdach- und Wohnungslose und Migranten ebenso wie Menschen mit psychischen Problemen oder Suchtkranke. Die Korbinian-Küche gibt am neuen Standort - in der Schützenstraße zwischen Hauptbahnhof und Stachus – täglich von 14 bis 18 Uhr Suppe und warme Getränke an Bedürftige aus. Nicht alle Gäste seien obdachlos, erzählt Projektleiterin Marlies Brunner und betont: "Wir machen keine Bedürftigkeitsprüfung." Langfristig sei geplant, dass die Gäste ihre Mahlzeiten und Getränke auch wieder in einem Innenraum zu sich nehmen können, sobald das "räumlich und pandemisch" möglich sei.

Für Seniorinnen und Senioren mit schmaler Rente gibt es seit einem Jahr in der Antonius-Küche an der Kapuzinerstraße eine kostenlose warme Mahlzeit zum Mitnehmen - immer montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen elf und 14 Uhr. 38.000 Essen wurden bisher ausgegeben. Nachweise für eine soziale Bedürftigkeit werden nicht verlangt.

10.30 Uhr: Buchungsfehler in bayerischem Impftermin-Registrierungssystem BayIMCO

Im System BayIMCO, über das man in Bayern einen Impftermin in einem Impfzentrum buchen kann, ist es offenbar am 15. Dezember zu einem Datenbankproblem gekommen. Das berichtet das Landratsamt Starnberg. Von dem Datenbankproblem sind Terminbuchungen in ganz Bayern betroffen.

Demnach könne es bei Terminbuchungen, die am 15. Dezember zwischen 4.30 Uhr und 11.00 Uhr durchgeführt wurden, dazu gekommen sein, dass die Impfwilligen zwar eine Bestätigung per E-Mail bzw. SMS erhalten haben, der Termin jedoch nicht im System registriert wurde.

Für alle Bürgerinnen und Bürger, die in diesem Zeitraum einen Termin gebucht haben, sei es deshalb sinnvoll, die Buchung im Portal noch einmal zu überprüfen. Sollte dort kein Impftermin hinterlegt sein, muss ein neuer Termin gebucht werden, so das Landratsamt Starnberg.

10.00 Uhr: Freie Impftermine am Impfzentrum Pfaffenhofen

Am Pfaffenhofener Impfzentrum mit seinen beiden Standorten in Hettenshausen und Geisenfeld gibt es im Dezember und Januar noch freie Termine. Eine Terminbuchung für Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen ist über das System BayIMCO unkompliziert möglich. (Wichtig ist dabei aber, dass man nach der Registrierung im System zunächst das Impfzentrum Hettenshausen/Reisgang anklicken muss und erst im späteren Verlauf (bei der Terminvereinbarung) zwischen Hettenshausen und Geisenfeld wählen kann.)

Schnellentschlossene können sich am Donnerstag, 23. Dezember, bei einer Sonderimpfaktion an den beiden Impfzentren in Hettenshausen und Geisenfeld mit dem Impfstoff Comirnaty von Biontech impfen lassen. In Hettenshausen wird von 12 bis 18 Uhr geimpft, in Geisenfeld von 9 bis 15 Uhr.

7.00 Uhr: Friedliche Corona-Demo in Murnau

Am Montagabend demonstrierten Impfbefürworter und Gegner von Coronamaßnahmen friedlich in Murnau. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort. Während die Impfbefürworter ihre Demonstration vor dem Rathaus angemeldet hatten, waren mehrere Gegner der Coronamaßnahmen zu einem angeblichen Spaziergang in der Murnauer Fußgängerzone unterwegs. Beide Seiten verhielten sich laut Polizei friedlich, teilweise hatten sie Kerzen dabei.

Die Impfbefürworter, die unter dem Motto "Impfen schützt andere" ihre Meinung kundtaten, waren mit rund 30 Personen anwesend. Bei den unangemeldeten Protesten der Gegner der Coronamaßnahmen schätzungsweise 100 Personen, darunter auch wieder Pflegekräfte aus den Kliniken im Oberland, die gegen die Impfpflicht bei Pflegepersonal demonstrierten.

Dienstag, 21. Dezember 2021

18.17 Uhr: Testpflicht für Kinder im ÖPNV während der Ferien

Ungeimpfte Schüler ab sechs Jahren brauchen in den anstehenden Weihnachtsferien einen negativen Schnelltest, wenn sie den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) nutzen wollen. Das berichtete Antenne Bayern am Montag und verwies auf eine entsprechende Regelung. Im kürzlich geänderten Infektionsschutzgesetz ist vorgesehen, dass Schüler nur außerhalb der Ferienzeit von der sogenannten 3G-Regel im öffentlichen Personenverkehr - also Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete - ausgenommen sind.

Das bayerische Gesundheitsministerium teilte Antenne Bayern mit: Die Ausnahme, dass Schüler in den Ferienzeiten nicht als getestet gelten, sei erst "in letzter Minute durch Änderungsanträge der Ampelkoalition" in das Gesetz gekommen. Bayern habe auf die Ausgestaltung keinen Einfluss gehabt.

Grünen-Bundestagsabgeordneter Dieter Janecek aus München sagte dem Radiosender: "Gerade in ländlichen Räumen lässt sich das nur schlecht umsetzen, wenn Sie zum Beispiel erst zur Teststation fahren müssen und dafür einen Bus brauchen. An diese Regel sollte man nochmal rangehen". Kinder unter zwölf Jahren sollten von einer Testpflicht im ÖPNV ausgenommen werden, sagte er. Kinder hätten in der Pandemie schon mehr als genug gelitten. Die Maßnahmen müssten so getroffen werden, dass Familien davon am wenigsten betroffen sind.

18.15 Uhr: Ingolstadt bereitet sich auf Omikron-Variante vor

Die Stadt Ingolstadt will für eine mögliche Omikron-Welle gewappnet sein und trifft Vorkehrungen, bestätigte ein Sprecher der Stadt auf BR-Anfrage. Bereits bestehende Pläne, die im Laufe der Pandemie entwickelt wurden, werden derzeit überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. Außerdem werde das Personal im Gesundheitsamt aufgestockt. Auch die Schnellteststationen im Stadtgebiet sind mehr geworden. Aktuell sind bei der Stadt Ingolstadt 80 private Schnelltestbetreiber registriert. Letzte Woche waren es noch 50. Des Weiteren warte man, welche Entscheidungen in den kommenden Tagen auf Landes- und Bundesebene getroffen werden, meinte der Sprecher der Stadt.

17.15 Uhr: Leichte Entspannung bei den Inn-Kliniken in Mühldorf und Altötting

Die Lage in den vier Häusern der kommunalen Inn-Kliniken Mühldorf und Altötting hat sich leicht entspannt. Laut deren Pressesprecher Mike Schmitzer werden dort derzeit insgesamt 55 Covid19-Patienten behandelt. Vor einigen Wochen seien es noch knapp 100 gewesen, so Schmitzer. Auch auf den Intensivstationen sind weniger mit Corona-infizierte Patienten untergebracht. "Aktuell sind es 14 – Wir hatten auch schon fast doppelt so viele!", so Pressesprecher Schmitzer. "Die Maßnahmen scheinen zu wirken – wir wissen aber nicht was Omikron mit sich bringt", schränkt Schmitzer ein. Man hoffe, dass die Zahlen wenigstens über die Festtage stabil bleiben. In der Regel macht sich ein Anstieg der Infektionszahlen nach zwei bis drei Wochen auch in den Krankenhäusern bemerkbar. Für Mike Schmitzer bereiten die erkrankten oder in Quarantäne befindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die größten Sorgen. In den letzten Wochen mussten deswegen immer wieder auch Betten abgebaut werden. Wegen der Belastung der letzten Wochen hätten auch schon einige Mitarbeiter gekündigt. Trotzdem liege zumindest an den Inn-Kliniken diese Verlustquote laut deren Sprecher immer noch im Bereich der natürlichen Fluktuation der letzten Jahre.

16.55 Uhr: Bayern fordert neues Corona-Hilfsprogramm für den Profisport

Als Ausgleich für Einnahmeausfälle durch fehlende Zuschauer fordert Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU) weitere Corona-Hilfen für den Profisport. Das bisherige Bundesprogramm habe erheblich dazu beigetragen, dass die Profivereine wie zum Beispiel im Eishockey, im Basketball oder im Handball die Pandemiezeit bislang bewältigen konnten, sagte Herrmann am Montag in München. Die befürchteten Insolvenzen von Profivereinen hätten sich bislang nicht bestätigt. "Ich bitte deshalb nachdrücklich die neue Bundesregierung, gemeinsam mit dem Bundestag im Januar rasch wieder die Voraussetzungen für die Fortsetzung des Bundesprogramms 'Corona-Hilfen Profisport' zu schaffen."

Herrmann sieht bei einem Andauern der Pandemie vor allem die bayerischen Profihallensportclubs mehr denn je vor große Herausforderungen gestellt. "Sollten deutliche Beschränkungen der Zuschauer für einen längeren Zeitraum wieder erforderlich werden, liegt es nahe, die bislang erfolgreichen und inhaltlich wie abwicklungstechnisch bewährten Programme fortzuführen", sagt er.

Montag, 20. Dezember 2021