Oberbayerische Impfzentren: 40.000 Impfdosen Moderna vor Verfall

In den Impfzentren in Eichstätt und Großmehring drohen rund 40.000 Dosen des Corona-Impfstoffes Moderna zu verfallen. Das bestätigte ein Sprecher des Landratsamts auf BR-Anfrage. Grund dafür sei die inzwischen gesunkene Nachfrage an Impfungen.