Corona-Ticker Oberbayern: Impfungen in Münchner Cafés und Clubs

Mittwoch, 15.12.2021

16.25 Uhr: Höhere Impf-Kapazitäten im Kreis Freising

Die Impf-Kapazitäten im Landkreis Freising werden erneut erhöht. Ab sofort bietet das Impfzentrum Freising auch in Zolling Corona-Impfungen an. Die Gemeinde stellt für die Außenstelle des Impfzentrums Freising die Räume zur Verfügung. Zunächst immer mittwochs von 15 bis 18.45 Uhr können sich in der Impfpraxis Zolling (Rathausplatz 2, 85406 Zolling) 100 Personen eine Spritze geben lassen – und zwar ausschließlich das Vakzin von Moderna. Termine vereinbaren kann man über die Anmeldeplattform BayIMCO.

15.20 Uhr: Katholischer Männerfürsorgeverein sagt Weihnachtsfeier für Obdachlose ab

Schweren Herzens hat sich der Katholische Männerfürsorgeverein München e.V. (KMFV) dazu entschieden, die traditionelle Weihnachtsfeier für obdachlose und wohnungslose Münchnerinnen und Münchner aufgrund der aktuellen Corona-Situation auch für dieses Jahr abzusagen. Stattdessen werden die Geschenke und das Essen wie im vergangenen Jahr vor Ort in den Einrichtungen der Obdachlosen- und Wohnungslosenhilfe und auf der Straße verteilt.

Angesichts der aktuell sehr hohen Inzidenzwerte und der Ausnahmesituation in den Kliniken wird die Weihnachtsfeier des KMFV in diesem Jahr erneut nicht im Hofbräuhaus stattfinden. Auch die bereits im letzten Jahr 2021ins Auge gefasste Alternative in der Olympiahalle kann pandemiebedingt nicht umgesetzt werden.

"Das Risiko scheint uns zu groß, die Gäste, die Ehrenamtlichen und die Mitarbeitenden der Kooperationspartner, aber auch unsere hauptamtlichen Mitarbeitenden gesundheitlich zu gefährden. Zudem sehen wir hier eine gesellschaftliche Verantwortung. Daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Weihnachtsfeier abzusagen", zitiert der KMFV seinen Vorstand Ludwig Mittermeier in einer Pressemitteilung. Der KMFV beschäftigt rund 620 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In über 20 stationären, teilstationären und ambulanten Einrichtungen sowie Diensten werden insgesamt etwa 1.800 Plätze für Hilfesuchende angeboten und ca. 8.000 Menschen jährlich betreut.

14.48 Uhr: Sonderimpfaktion in München

Am Samstag (18.12.) startet der Verband der Münchner Kulturveranstalter in München eine Sonderimpfaktion, den sogenannten Impfmarathon. Von 10 bis 22 Uhr kann sich jeder, der das möchte, in bestimmten Kultur- und Café-Locations impfen lassen: Ob Erst-, Zweitimpfung oder Booster, spielt dabei keine Rolle - alle sind willkommen. Verimpft wird Moderna-Impfstoff. Termine können gebucht werden unter: www.vdmk.info/impfmarathon

Die Impfstellen in Münchn sind die folgenden:

8below | Schützenstraße 8, 80335 München

Harry Klein | Sonnenstraße 8, 80331 München

Münchner Volkstheater | Tumblingerstraße 29, 80337 München

Neuraum | Arnulfstraße 17, 80335 München

Backstage Kulturzentrum | am Sonntag, 19.12.2021, 10 –bis 18 Uhr, Reitknechtstraße 6, 80639 München mit Biontech/Pfizer und Moderna. Termine und alle weiteren Infos und Downloads hier im Internet.

Café Kosmos | ab 10 Uhr bis open end Wo?, Dachauer Str. 7, 80335 München. Verimpft werden Biontech/Pfizer und Moderna-Vakzine. Termine und alle weiteren Infos und Downloads hier im Netz.

HackerPschorr | Samstag, 18.12.2021 von 10 – 19 Uhr, Der Pschorr, Viktualienmarkt 15, 80331 München, Theresiensaal (separater Seiteneingang), Anmeldung: Für Kurzentschlossene direkt vor Ort über einen QR-Code

Paulaner am Nockherberg |Täglich, 12:15 – 21:00 Uhr, Hochstraße 77, 81541 München, Moderna für alle Personen über 30 Jahren. Für Personen unter 30 Jahren, Schwangere ab dem 4. Monat oder stillende Frauen ist der mRNA-Impfstoff von BioNTec/Pfizer vorgesehen, der im Moment aber noch nicht verfügbar ist. Terminbuchung hier im Internet.

14.14 Uhr: Inzidenz in Bayern sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern ist auf 357,2 gesunken (gestern: 383,1). Das geht aus den aktuellen Zahlen von heute (Mittwoch, 15.12.21, 8:00 Uhr) des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Erlangen hervor. Demnach sind den bayerischen Gesundheitsämtern seit gestern (Dienstag, 14.12.21) 7.732 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie steigt damit auf 1.256.909. In Bayern wurden in den vergangenen 24 Stunden 84 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Die Gesamtzahl der Todesfälle steigt auf 18.777. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 424,6 im Regierungsbezirk Oberfranken. Auf Ebene der Kommunen hat der Landkreis Bamberg die höchste 7-Tage-Inzidenz mit 690,18, gefolgt vom Landkreis Freyung-Grafenau mit 672,58. Eine Inzidenz von über 600 haben außerdem die Landkreise Coburg (643,4), Garmisch-Partenkirchen (609,43) und Unterallgäu (604,12). Den niedrigsten Wert vermeldet aktuell der Landkreis Main-Spessart mit 180,19.

14.05 Uhr: Impftag im Pullacher Bürgerhaus

Am Sonntag, 19. Dezember, können sich interessierte beim Impftag der Gemeinde im Bürgerhaus Pullach ohne vorherige Terminvereinbarung sowohl Erst- und Zweitimpfungen sowie Auffrischungsimpfungen verabreichen lassen. Das meldet die Gemeinde Pullach. Geimpft werden Jugendliche ab 12 Jahren mit Biontech, Erwachsene über 30 mit Moderna. Minderjährige müssen von einer oder einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Einlass ist ab 8:30 Uhr, geimpft wird von 9 bis 19 Uhr. Alle weiteren Infos unter dem Suchwort "Impftag" auf der Homepage der Gemeinde. Weitere Impfmöglichkeiten im Internet unter www.pullach-impft.de.

13.22 Uhr: Grüne kritisiert Bayerns Corona-Politik: Axt an Vielfalt der Kultur

Die Kultur in Bayern wird durch die Corona-Regeln nach Ansicht der kulturpolitischen Sprecherin der Landtags-Grünen, Sanne Kurz, massiv benachteiligt. Hier werde die Axt angelegt an die Vielfalt der Kultur, schrieb die Münchner Landtagsabgeordnete in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief an Kunstminister Bernd Sibler (CSU). Theater dürften nur ein Viertel ihrer Sitzplätze nutzen, während die Theaterkneipe zu 100 Prozent besetzt werden könne. Dabei gelte im Theater weiter die 2G-plus-Regel, nach der auch Geimpfte und Genesene einen negativen Test vorlegen müssten, im Lokal dagegen nur 2G. Auch Ski-Gondeln oder Freizeitparks hätten im Innenbereich weniger Infektionsschutzauflagen als Kultur im Außenbereich. "Was heißt es für einen Kulturstaat, dass Werbeveranstaltungen mit 2G durchgeführt werden dürfen bei 100 Prozent Auslastung, Kultur aber mit 2G plus und 25 Prozent Auslastung gegängelt und in den wirtschaftlichen Ruin getrieben wird?"

"Die Lage ist dramatisch. Für das so wichtige Weihnachtsgeschäft kommt jede Hilfe zu spät", erklärte Kurz und forderte Sibler auf, "eine laute Stimme des Anwalts der Kultur" zu erheben und sich an vorderster Front für seine Sache stark zu machen. Kurz bezog sich auf am Dienstag vom Kabinett beschlossene Neuerungen. Danach bleibt die 2G-plus-Regel unter anderem für Ausstellungen oder Kulturveranstaltungen im Innenbereich bestehen. 2G ohne zusätzliche Tests gilt dagegen bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit Ausnahme des Sports und der Kultur, für zoologische und botanische Gärten oder Freizeitparks, auch innen. Auch Menschen mit Auffrischungsimpfung 14.05 Uhr: müssen sich nicht testen lassen.

11.30 Uhr: Störung im Bayerischen Impfportal behoben

Wie die Stadt Ingolstadt soeben mitteilte, ist die Störung beim bayernweiten Impfportal (BayIMCO) behoben. Impfwillige können jetzt wieder online einen Termin buchen. Am Vormittag war das Portal einige Zeit ausgefallen und Terminbuchungen waren nicht möglich.

11.20 Uhr: Zahl von Bayerns Intensivpatienten sinkt unter 1.000

Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayerns Krankenhäusern ist erstmals seit Wochen wieder unter 1.000 gesunken. Laut Divi-Intensivregister lagen am Mittwochvormittag 978 schwer kranke Covid-Patienten auf den Intensivstationen, 26 weniger als am Vortag. Nach Einschätzung der Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) wäre es trotz des Rückgangs verfrüht, von einer Entspannung zu sprechen. Zum einen sei die Zahl der Corona-Patienten nach wie vor sehr hoch, auf vielen Stationen seien Pflegepersonal und Mediziner überlastet. Und es sei nach wie vor zu befürchten, dass die Zahl der Covid-Patienten um Weihnachten und Jahreswechsel herum wieder steige, sagte ein BKG-Sprecher. Mediziner beobachten vor allem die Entwicklung der Omikron-Variante des Erregers mit Sorge. Die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern war seit August kontinuierlich von unter 50 auf über 1.000 gestiegen. Der derzeitige leichte Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass weniger neue Intensivpatienten hinzukommen als sterben oder wegen Besserung ihres Zustands auf Normalstationen verlegt werden können. Das Robert Koch-Institut meldete am Mittwoch 80 neue Covid-Tote in Bayern. Der Sterbeort wird in den Statistiken nicht aufgeführt, doch ist davon auszugehen, dass die Mehrheit der Pandemieopfer in den Krankenhäusern stirbt.

11.03 Uhr: München verweigert Corona-Hilfe für Flughafen

Die Stadt München wird den Flughafen nicht mit einer Corona-Hilfe unterstützen. Das hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlossen. Begründet wurde die Entscheidung mit der angespannten Haushaltslage, aber auch mit den Plänen für eine Event-Arena am Airport.

Vor kurzem hat die Flughafen München GmbH entschieden, dass sie dem Investor der Event-Arena das nötige Grundstück verkauft – gegen den Willen der Stadt München, die eine Konkurrenz für ihre Olympiahalle fürchtet. Von "vollkommener Rücksichtslosigkeit" sprach CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl heute im Stadtrat, da sei er auch nicht mehr bereit, den Flughafen "in irgendeiner Form zu unterstützen". Oberbürgermeister Dieter Reiter schloss sich an. Konkret ging es um 58 Millionen Euro, mit denen sich die Stadt als Flughafen-Gesellschafterin an einem Rettungspaket wegen der Corona-Krise beteiligen sollte. Weitere gut 200 Milionen Euro sollten von den anderen Gesellschaftern Bund und Freistaat Bayern, die aber nur zahlen wollten, wenn auch die Stadt mitmacht. Flughafen-Mitarbeiter hatten deshalb auch eine Online-Petition gestartet und mit fast 4.000 Unterstützern den Stadtrat aufgefordert, der Corona-Hilfe zuzustimmen. Das hat die Vollversammlung nun aber geschlossen abgelehnt.

10.57 Uhr: Malteser in Erding testen auch an Weihnachten und Silvester

An den Malteser-Teststellen in Stadt und Landkreis Erding wird an in den Ferien fast durchgehend getestet. Das melden die Malteser im Kreis Ebersberg. Im Testzentrum im Feuerwehrhaus in Forstern wird immer montags, mittwochs und freitags von 7:30 bis 13 Uhr getestet. Lediglich am 24.12. und 31.12. schließt das Testzentrum bereits um 12 Uhr. Die Teststelle im Alten Rathaus in Bockhorn öffnet immer freitags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr. Nur für den 24.12. und 31.12. finden die Tests ausnahmsweise vormittags zwischen 7:30 und 12 Uhr statt. Für die Teststelle in Erding, Landshuter Str. 55, die immer montags bis donnerstags von 17:30 bis 21 Uhr öffnet, gibt es keine Änderungen. Informationen und Vorabregistrierung unter www.malteser-erding.de.

08.37 Uhr: Handwerksbetriebe werben gezielt um Ungeimpfte

Viele Handwerksbetriebe suchen dringend qualifiziertes Personal. In der Corona-Krise greifen manche dabei auch zu unkonventionellen Mitteln: Sie schalten Gesuche auf dem Messengerdienst Telegram und hoffen auf Resonanz bei Ungeimpften. Dem bayerischen Handwerkstag zufolge ist die Suche nach Mitarbeitern in den vergangenen Monaten tendenziell schwieriger geworden. Knapp ein Viertel aller Betriebe klage über erheblichen Personalmangel, der die Entwicklungsmöglichkeiten behindere. In einem Autohaus am Chiemsee zum Beispiel sind Stellen in der Werkstatt, der Buchhaltung und im Lager frei. Die Inhaberin inseriert nicht nur auf klassischen Jobportalen, sondern auch in der Telegram-Gruppe "impffrei.work - Jobs". Ihre Überlegung: Wenn viele Betriebe nur noch geimpfte Mitarbeiter nehmen, fällt vielleicht von den Ungeimpften eher jemand für sie ab. Ähnlich sieht das die Inhaberin eines Münchner Brillengeschäfts, die ebenfalls anonym bleiben will. Bei der Suche nach augenoptischem Fachpersonal könne sie es sich gar nicht erlauben, wählerisch zu sein. Probleme mit dem Ruf der Telegram-Platform, die auch intensiv von Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern genutzt wird, hat sie nicht: "Ich will mich nicht in eine Ecke drängen lassen, nur weil ich für den Betrieb was rausholen will“, sagt sie wörtlich. In Bayern gilt derzeit für Mitarbeiter von Handwerksbetrieben die 3G-Regel.

Dienstag, 14.12.2021

20.16 Uhr: Demonstration für Solidarität mit Pflegekräften

Etwa 150 Menschen folgten am Dienstagabend dem Aufruf der Initiative "Rückenwind Gesundheitspersonal" zu einer Demonstration vor dem RoMed-Klinikum Rosenheim. Ziel sei es, so die Organisatorin Barbara Riedel, zum einen auf die extreme Belastung aller Menschen hinzuweisen, die in den Krankenhäusern arbeiten, und zum anderen ein Zeichen gegen "menschenfeindliche Angriffe auf die Demokratie" zu setzen. Diese gingen von den Menschen aus, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten, so Riedel. Die Versammlung der Initiative "Rückenwind Gesundheitspersonal" wurde deutlich von linken Gruppierungen geprägt. Mehrere Fahnen der Partei Die Linke wehten über den Demonstranten. Die Antifaschistische Aktion baute sich mit einem großen Transparent im Zentrum der Versammlung auf. Darauf war zu lesen: "Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsphantasien". Die Gruppe stellte auch die erste Rednerin, sie verwies auf mehrere Neonazis, die an den Anti-Corona-Demonstrationen teilgenommen hätten. Ein Vertreter der Partei Die Linke sprach von der "kapitalistischen Gier", die den Menschen dazu bringe, immer tiefer in Naturräume vorzudringen und damit Viren wie Corona auf die Menschheit loszulassen. Des Weiteren prangerte er Verschwörungstheorien der, so wörtlich, "Spinner" an, die sich immer mittwochs vor dem Klinikum versammelten. Weitere Vortragende berichteten von der Überlastung der Pflegekräfte, die auch Versäumnisse des Staates ausbaden müssten, und beschworen die Impfung als Zeichen der Solidarität und als Mittel, Freiheiten zurückzuerlangen.

16.26 Uhr: Bislang erst ein bestätigter Omikron-Fall in München

In der bayerischen Landeshauptstadt gibt es bisher nur einen bestätigten Omikron-Fall und dazu 26 Verdachtsfälle. Das sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek bei einer Videokonferenz des Stadtrats zur aktuellen Corona-Lage. Freilich werden nur Einreisende aus dem südlichen Afrika am Flughafen München zwingend auf die Omikron-Variante untersucht. Außerdem werden 30 Prozent der positiven Tests in der Station auf der Theresienwiese entsprechend analysiert, um "einen Überblick über die epidemische Lage" zu bekommen. Laut Zurek soll demnächst auf der Theresienwiese auch eine eigene "Teststrecke" für Reisende eingerichtet werden, die am Flughafen zwar negativ getestet wurden, aber danach nach den derzeitigen Vorschriften weitere Tests machen müssen.

15.49 Uhr: Keine Booster-Impfung für Kinder- und Jugendliche im Freisinger Impfzentrum

Im Freisinger Impfzentrum werden keine Unter-18-Jährigen "geboostert", nachdem das von der Stiko auch nicht empfohlen wird. Das versicherte ein Sprecher des Landratsamts auf BR-Nachfrage. Er widersprach damit anderslautenden Darstellungen im Netz. "Ich hab meine 12-Jährige angemeldet und einen Termin ausgemacht auf dem Imco-Portal", erklärte etwa eine Mutter auf "Twitter", und mehrere andere interessierte User erkundigten sich darauf nach den Details. Im BayIMCO-Portal könne man nicht angeben, für welche Impfung - Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung - man eine Anmeldung vornehme, so der Behördensprecher. Sollte sich dann im Impfzentrum herausstellen, dass Minderjährige zum "Boostern" kommen, würden sie "heimgeschickt".

14.36 Uhr: Anlaufprobleme bei den Kinderimpfungen in München

Bei den Anmeldungen für Kinderimpfungen in München gibt es offenbar Anlaufschwierigkeiten: Das große Interesse an Terminen im Gasteig ließ den Server "in die Knie gehen". Das sagte Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek in einer Videokonferenz für den Stadtrat zur aktuellen Corona-Lage. Jetzt werde bei der Server-Kapazität nachgebessert, und in Kürze sollte alles wieder funktionieren. Das Kinder- und Jugendimpfzentrum im Gasteig soll am Donnerstag eröffnet werden.

13.49 Uhr: Bayern lockert Zugangsmöglichkeiten für Geimpfte und Genesene

Weniger Auflagen für Geimpfte oder Genesene: Ab Mittwoch (15. Dezember) entfällt in Bayern für Menschen mit einem gültigen Impfzertifikat oder einem Genesennachweis die bisher vielerorts vorgeschriebene zusätzliche Testpflicht (2G plus). Das Kabinett beschloss am Dienstag in München, dass etwa der Besuch von Zoos und Freizeitparks sowie von öffentlichen und privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel die ergänzenden Tests entfallen. Die Lockerungen gelten für den Besuch von Sportstätten unter freiem Himmel zur eigenen sportlichen Betätigung (für Zuschauer von Sportveranstaltungen gilt weiterhin 2G plus), für öffentliche und private Veranstaltungen mit Ausnahme von Sport- und Kulturveranstaltungen. Darunter fallen auch Gärten und Seen unter freiem Himmel, zoologische wie botanische Gärten (inklusive Innenbereiche), Gedenkstätten (inklusive Innenbereiche), Freizeitparks (inklusive Innenbereiche), Ausflugsschiffe sowie Führungen unter freiem Himmel. Bestehen bleibt die 2G-plus-Regel aber für Bereiche, die ihren Schwerpunkt in Innenräumen haben oder großes Publikum anziehen. Hierzu zählen etwa Sportveranstaltungen (als Zuschauer), Indoor-Sportausübung, Kulturveranstaltungen, Messen, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen, Schlösser (Innenbereiche) sowie Bäder, Thermen, Saunen, Solarien, Fitnessstudios und der sonstige Freizeitbereich.