Corona-Ticker Oberbayern: Keine Ausnahme für Rosenheim

17.00 Uhr: Präsident der Euregio-lnntal schreibt an Söder

Mit einem eindringlichen Brief bittet der Präsident der Euregio Inntal, Walter Mayr, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder darum, mehr Grenzverkehr zwischen Bayern und Tirol zuzulassen. In Tirol werde viel getestet, etwa vor jedem Arzt- oder Friseurbesuch. Beim Vorzeigen eines negativen Testergebnisses an der Grenze müsse es möglich sein, die Nachbarn im Grenzbezirk wieder besuchen zu können, appelliert Mayr. Zuvor hatte heute Deutschland seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien sowie zum österreichischen Bundesland Tirol um weitere zwei Wochen verlängert.

16.15 Uhr: Bürgermeisterwahl in Hallbergmoos nur per Brief

Die Bürgermeisterwahl in Hallbergmoos am 18. April 2021 wird wegen der Infektionsgefahr als reine Briefwahl durchgeführt. Das hat das Landratsamt Freising nun auf Antrag der Gemeinde angeordnet. Angesichts der anhaltenden Pandemielage und der bundesweit insgesamt wieder zunehmenden Infektionsdynamik hält es das Landratsamt für geboten, die Bürgermeisterwahl in Hallbergmoos ausschließlich als Briefwahl durchzuführen. „Es ist derzeit nicht sicher absehbar, wie sich das Pandemiegeschehen zum 18. April darstellt. Allerdings ist durch die Zunahme der Mutationsfälle und den vorsichtigen Lockerungen eher mit steigenden Fallzahlen zu rechnen“, sagt der zuständige Abteilungsleiter Kommunales und Soziales Florian Lasch. Das Landratsamt weist darauf hin, dass die Wahlscheine mit den Briefwahlunterlagen von Amts wegen an alle wahlberechtigten Personen ohne Antrag versandt werden.

15.55 Uhr: LGL - 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern steigt auf 75,63

Das LGL meldet weiter steigende 7-Tage-Inzidenzwerte für Oberbayern. Seit gestern wurden 721 Neuinfektionen gemeldet. Acht Menschen sind laut LGL seit dem Vortag im Zusammenhang mit Corona gestorben. Auch bei den vier oberbayerischen Landkreisen oder kreisfreien Städten mit den höchsten Werten gingen laut LGL seit gestern die 7-Tage-Inzidenzen deutlich nach oben: Die Stadt Rosenheim verzeichnet als Spitzenreiter seit gestern einen Anstieg von 204,56 auf 217,15. Der Landkreis Traunstein meldet inzwischen 142,68 (gestern: 128,58). Auch das Berchtesgadener Land (106,68) und Mühldorf am Inn (105,29) liegen über der Marke 100. Nur noch zwei oberbayerische Landkreise sind relativ stabil unter dem 7-Tage-Wert von 35: Eichstätt (24,83) und Landsberg am Lech (34,91).

12:40 Uhr: Regierung von Oberbayern lehnt Antrag der Stadt Rosenheim ab

Die Regierung von Oberbayern hat den Antrag der Stadt Rosenheim auf eine Ausnahmegenehmigung in Sachen Inzidenzwert abgelehnt. Die 7-Tage-Inzidenz, die sich auf 100 000 Einwohner bezieht, verfolge den Zweck das Infektionsgeschehen in Kommunen unterschiedlicher Größe vergleichen und Rückschlüsse auf die Ausbreitung des Infektionsgeschehens ziehen zu können, heißt es zur Begründung. Diese Größe sei bundesweites Kriterium. Eine Möglickkeit von dieser Festlegung abzuweichen sieht die Regierung von Oberbayern nicht. Die Stadt Rosenheim hatte beantragt, den Grenzwert von 100 auf 130 heraufzusetzen, um damit Besuche in Kindertagesstätten und Grundschulen und Click and Collect im Einzelhandel zu erleichtern. Eine pauschale Ausnahme von der zentralen Regelung sei "leider" angesichts steigender Corona-Fallzahlen und der Ausbreitung der besorgniserregenden Virusvarianten nicht möglich, so die Regierung von Oberbayern.

11.55 Uhr: Deutschland verlängert Grenzkontrollen um zwei Wochen

Deutschland verlängert seine stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien sowie zum österreichischen Bundesland Tirol um weitere zwei Wochen. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch auf Anfrage mit. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte dem «Münchner Merkur»: «Wir haben die Hoffnung, dass wir die Kontrollen zu Österreich etwas früher beenden können, vielleicht sogar noch im Laufe des März.» Dazu werde man die Maßnahmen zum Infektionsschutz und zur Eindämmung des mutierten Virus in Tirol genau beobachten. Am Donnerstag trifft Seehofer den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz in Berlin.

Deutschland hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols Mitte Februar zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt. Von dort sowie aus anderen Gebieten, in denen ansteckendere und ersten Studien zufolge häufiger schwere Verläufe verursachende Varianten des Coronavirus stark verbreitet sind, dürfen aktuell nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gibt es etwa für Lastwagenfahrer und Grenzgänger mit systemrelevanten Berufen. Sie müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

9.26 Uhr: Wieder Maskenpflicht in der Innenstadt von Rosenheim

In der Innenstadt von Rosenheim gilt ab heute wieder Maskenpflicht. Die Stadt hat eine neue Allgemeinverfügung erlassen, nachdem die 7 Tage Inzidenz nun bereits mehrere Tage über 200 liegt. ( Stand heute 217). Die Maskenpflicht gilt vorerst bis zum 28. März, u.a. in der Fußgängerzone, am Salzstadel und am Salinplatz. Bei Versammlungen unter freiem Himmel dürfen sich maximal 100 Personen mit jeweils 2 Meter Abstand zusammenfinden, in geschlossenen Räumen 30 Personen. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung können mit einer Geldbuße bis zu 25 000 Euro geahndet werden, heißt es in der Verfügung der Stadt Rosenheim.

9.22 Uhr: Auch Brauereigasthöfe bekommen nun Coronahilfen

Nach Kritik der Branche bekommen nun auch Brauereigasthöfe Coronahilfen. Darauf hat sich die Bundesregierung in Abstimmung mit dem Freistaat Bayern verständigt, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch in Berlin mitteilte. Für Unternehmen mit angeschlossener Gaststätte werde der Zugang zu den November- und Dezemberhilfen verbessert und vereinfacht.

Künftig sei der Gaststättenanteil unabhängig von den Umsätzen des restlichen Unternehmens antragsberechtigt, hieß es. Dies betreffe etwa Brauereigaststätten, Vinotheken von Weingütern und Straußwirtschaften.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach laut der Mitteilung von einem wichtigen Erfolg für die bayerischen Brauereigaststätten. «Die Brauereigaststätten stehen für unser Lebensgefühl und prägen Bayerns Kulturlandschaft! Der jetzt erleichterte Zugang zur November- und Dezemberhilfe wird ihnen helfen, die schwere Belastung durch die Corona-Pandemie zu lindern.» Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nannte die Verständigung ein wichtiges Signal, da viele Brauereigaststätten oder Vinotheken weiter stark unter den aktuellen Corona-Beschränkungen litten.

Über die Nachbesserungen war lange verhandelt worden. Der Bayerische Brauerbund hatte kritisiert, dass Brauereigasthöfe bislang fast alle durchs Förderraster fielen. In einem Offenen Brief deutscher Brauereien von Ende Februar wurde eine eklatante Ungleichbehandlung gegenüber Bäckereien und Konditoreien mit angeschlossenem Café, aber auch Metzgereien mit angeschlossenem Imbiss beklagt. Insgesamt werde die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Brauereien immer dramatischer.

7.45 Uhr: Rosenheimer Inzidenzwert steigt weiter

In Rosenheim liegt der 7-Tage-Inzidenzwert am Mittwoch bei 217. Das meldet das RKI. Gestern lag der Wert noch bei 204. Im Landkreis Traunstein ist der Wert ebenfalls gestiegen: von gestern 128 auf heute 142.

Mittwoch, 17. März

16.50 Uhr: Auch Landkreis Traunstein zieht die "Notbremse"

Auch der Landkreis Traunstein zieht ab Donnerstag die "Notbremse". Schuld ist - wie im Nachbarlandkreis Berchtesgadener Land -der ziemlich schnell gestiegene Inzidenzwert. Im Kreis Traunstein liegt er aktuell bei 128,6. Ab Donnerstag gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr, eine Kontaktbeschränkung, nach der nur mehr ein Treffen mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes erlaubt ist. Mannschaftssport wird untersagt. Für die Geschäfte entfällt das Einkaufen mit vorheriger Terminbuchung. Abholen vorher bestellter Ware bleibt erlaubt. Auch Instrumental- und Gesangsunterricht ist in Präsenzform verboten. Museen und Ausstellungen müssen wieder schließen. Die Entscheidung über den Schulbetrieb im Landkreis Traunstein wird am Freitag, 19. März auf Grundlage des dann aktuellen Inzidenzwerts für die kommende Woche getroffen.

15.50 Uhr: München setzt Impfstart für Grundschul- und Kitapersonal aus

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium die Corona-Schutzimpfungen mit AstraZeneca vorsorglich ausgesetzt hat, muss auch der bereits für 22. März vorbereitete Impfstart für das Personal von Schulen, Kitas und in der Kindertagespflege im ISAR Klinikum bis auf weiteres ausgesetzt werden, das hat ein Sprecher der Stadt mitgeteilt. Ohne AstraZeneca stehe für ein eigenes Impf-Angebot für diese Personengruppen derzeit kein ausreichender Impfstoff zur Verfügung. Im Moment können daher nur Impfungen im Impfzentrum Riem stattfinden.

15.05 Uhr: Laut LGL nur noch 3 Landkreise in OBB unter 7-Tage-Inzidenz von 50

Laut LGL liegen in Oberbayern nur noch drei Landkreise unter der 7-Tage-Inzidenz von 50: Bad Tölz (48,47), Landsberg am Lech (35,74) und Eichstätt - das mit 22,58 stabil bleibt und keinen einzigen Neuinfizierten seit gestern gemeldet hat. Vier Landkreise in Oberbayern liegen bei der 7-Tage-Inzidenz über der Marke von 100: Die Stadt Rosenheim (204,56), Traunstein (128,58), Berchtesgadener Land (113,28) und Altötting (107,61). Die anderen 14 Landkreise oder kreisfreien Städte haben inzwischen alle den Wert von 50 überschritten. Die Stadt München liegt dabei im Mittelfeld - bei 66,70. Insgesamt meldet das LGL für Oberbayern 262 Neuinfektionen, die 7-Tage-Inzidenz für den gesamten Regierungsbezirk beträgt 72,36.

14.20 Uhr: "Notbremse" im Landkreis Berchtesgadener Land: Mehr Einschränkungen ab Donnerstag

Weil der Landkreis Berchtesgadener Land den dritten Tag infolge den Inzidenzwert von 100 überschritten hat, zieht das Landratsamt die "Notbremse". Das heißt: ab Donnerstag (18.3.) gelten wieder folgende Regelungen: von 22 Uhr bis 5 Uhr wird eine nächtliche Ausgangsbeschränkung angeordnet, die Öffnung von Ladengeschäft ist untersagt, Click&Collect ist jedoch weiterhin möglich. Erlaubt sind Treffen mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstands. Museen, Zoos, Gedenkstätten oder Galerien müssen wieder schließen.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt Landkreis BGL derzeit bei 113,3. Aktuell gibt es 145 aktive COVID-19-Fälle, davon 36 in Einrichtungen im Landkreis Berchtesgadener Land, darunter Alten- und Pflegeheime, Gemeinschaftsunterkünfte, Kindergärten und Schulen. In den Kliniken im Berchtesgadener Land werden derzeit 15 COVID-19-Patienten stationär behandelt. Davon werden 4 Patienten intensivmedizinisch betreut.

Am Freitag will das Landratsamt bekanntgeben, ob am kommenden Montag (22.3.) die Schulen und Kitas geöffnet bleiben oder wieder geschlossen werden müssen.

14.10 Uhr: Gewerkschaften fordern: „Grenzpendler genauso behandeln wie einheimische Beschäftigte“

In einer gemeinsamen Erklärung haben heute der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) für eine bessere Test- und Impfstrategie und offene Grenzen plädiert. Günter Zellner, DGB Regionsgeschäftsführer Oberbayern, forderte die verantwortlichen Regierungen auf, Grenzpendlerinnen und Grenzpendler genauso zu behandeln wie einheimische Beschäftige. Alles andere sei nicht zielführend, so Zellner. Er warf der bayerischen Staatsregierung vor, gegen europäisches Recht zu verstoßen und die Betriebe und Verwaltungen in Südostoberbayern zu belasten.

Wegen der geltenden Vorschriften sei es Grenzpendlern teilweise nicht mehr möglich, zu ihren Arbeitsplätzen zu kommen. Durch die unterschiedlichen Regelungen in Österreich und Bayern drohten erhebliche Einkommenseinbußen, so Zellner. Die Beschäftigten bräuchten klare Regeln für einen Ausgleich der Einkommensverluste für Grenzpendler, die ihren Arbeitsplatz wegen der Grenzschließungen nicht mehr erreichen können.

11.20 Uhr: 700 Astrazeneca-Impftermine fallen diese Woche im Landkreis Landsberg aus

Durch die Aussetzung des Astrazeneca-Impfstoffs durch das Bundesgesundheitsministerium fallen im Landkreis Landsberg in dieser Woche voraussichtlich etwa 700 Impfungen aus. Das sagte Landratsamts-Sprecher Wolfgang Müller dem BR. Die bereits vereinbarten Termine würden abgesagt, da sie auch nicht mit anderen Impfstoffen kompensiert werden könnten, so Müller weiter. Der Großteil der Termine war demnach im Impfzentrum am ehemaligen Fliegerhorst-Gelände in Penzing vorgesehen, einen kleineren Teil hätten die beiden mobilen Impfteams abwickeln sollen. Bisher wurden im Landkreis Landsberg rund 2.800 Erstdosen des Astrazeneca-Impfstoffs verimpft. Konkrete Überlegungen, wie mit den nun ausfallenden sowie bereits für die Zukunft vereinbarten Terminen umgegangen werde, gebe es angesichts der unklaren möglichen Wiederzulassung aktuell noch nicht.

Einen Überblick zur Situation nach dem Impfstopp in den oberbayerischen Landkreisen finden Sie hier.

10.10 Uhr: Aussetzung der Impfungen mit AstraZeneca im Berchtesgadener Land

Die Außenstelle des Impfzentrums im Markt Berchtesgaden setzt die Impfungen mit dem AstraZeneca Impfstoff ab Mittwoch (17.3.) bis einschließlich Samstag (21.3.) aus. Bereits vergebene Impftermine in diesem Zeitraum werden abgesagt. Das teilte das Landratsamt Berchtesgadener Land am Montagnachmittag in einem Schreiben mit.

Beim Impfzentrum in Ainring betraf das bereits die Erstimpftermine am Montagnachmittag, (15.3.) sowie am Samstag (20.3.) mit AstraZeneca. Die bereits vereinbarten Zweitimpftermine mit Impfstoffen Biontech und Pfizer finden nach wie vor statt. Im Übrigen bleiben alle anderen vereinbarten Termine bestehen.

Alle betroffenen Personen wird laut Landratsamt nach Möglichkeit ein Ersatztermin angeboten. Das Impfzentrum wird mit den betroffenen Person Kontakt aufnehmen.

10.00 Uhr: Altötting: Landkreis wertet Impfstopp als "harten Schlag"

Im Landkreis Altötting sind seit gestern (15.03.) alle Impftermine mit dem Impfstoff Astrazeneca abgesagt worden. Das gab der Sprecher des Landratsamtes, Markus Huber, auf Anfrage des BR bekannt. Man habe die Menschen im Impfzentrum nachhause geschickt und sie gebeten, sich in den nächsten Tagen für einen neuen Termin zu registrieren, sagt Huber. Bis dahin appelliere man an ihre Geduld und ihr Verständnis. „Das war für uns schon ein harter Schlag, weil der Impfstoff Astrazeneca sozusagen unser Arbeitspferd war“, erklärt Huber. Erst am vergangenen Sonntag (14.03.) wurden im Impfzentrum von Neuötting über 1000 Bürger mit Astrazeneca geimpft – solche Zahlen seien mit Biontech und Pfizer aktuell nicht möglich, bedauert der Sprecher des Landratsamts. Der Impfstoff Biontech und Pfizer werde nun verwendet, sei jedoch nicht annähernd im selben Umfang vorhanden, wie Astrazeneca. Im Landkreis Altötting werden in den kommenden Tagen neue Slots für Impftermine freigegeben.

7.55 Uhr: Münchner Mediziner kritisiert Aussetzen von Astrazeneca-Impfung

Der Pandemiebeauftragte des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, Christoph Spinner, sieht das Aussetzen der Impfungen mit dem Astrazeneca-Produkt kritisch. Sicherheit stehe zwar an oberster Stelle. Ob man die Impfung hätte aussetzen müssen, könne man zumindest hinterfragen, sagte der Oberarzt des Universitätsklinikums der Deutschen Presse-Agentur. «Der Astrazeneca ist der zweitwichtigste Impfstoff für uns.»

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) genannte Zahl von sieben Fällen spezieller Thrombosen der Hirnvenen bei 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland sei sehr gering. «Die Ereignisse sind sehr selten», sagt Spinner. Und: «Wir impfen derzeit prioritär Menschen mit Vorerkrankungen.» Diese Patienten hätten teils von vornherein ein gesteigertes Thromboembolie-Risiko.

«Die Vorteile der Impfung überwiegen», betont der Mediziner, was derzeit auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA in einem aktuellen Statement bekräftigt. «Übrigens verursacht auch eine schwere Covid-19-Erkrankung regelhaft thromboembolische Ereignisse – alleine deshalb ist eine Impfung absolut sinnvoll.»

Es sei ein normaler Vorgang, dass nach Zulassung von Impfstoffen und Arzneimitteln mögliche Nebenwirkungen fortwährend untersucht würden. «Der Impfstoff wurde nicht zurückgerufen - und er soll auch nicht vernichtet werden», sagt Spinner. Für einen konkreten Mechanismus, der zu den Hirnvenen-Thrombosen führen solle, gebe es derzeit keine Annahme. «Das Arzneimittel ist nach allem, was wir heute wissen, sicher.»

Angesichts der jüngsten Berichte geht Spinner allerdings davon aus, dass die Meldezahlen für entsprechende Fälle nun hochgehen werden - was wiederum das Vertrauen in den wichtigen Impfstoff weiter reduziere. Auch deshalb sieht er den Schritt durchaus kritisch. «Die Entscheidung, die Impfung auszusetzen, verursacht großen Schaden in das Vertrauen des Vakzins. Das lässt sich auch später nur noch schwer reparieren.»

6.15 Uhr Rosenheimer Oberbürgermeister fordert Ausnahmegenehmigung für Inzidenzregelung

Die Stadt Rosenheim hat eine Ausnahmegenehmigung für die Inzidenzregelung zum Öffnen und Schließen von Schulen, Kitas und Einzelhandel bei der Regierung von Oberbayern beantragt. Rosenheim ist laut dpa damit die bislang einzige Kommune im Freistaat, die eine solche Ausnahme fordert. Der Rosenheimer Oberbürgermeister Andreas März möchte unter anderem, dass für seine Stadt der kritische Inzidenz-Wert auf 130 anstatt 100 angehoben wird. Bis dahin sollten Präsenz- und Wechselunterricht in den Schulen erlaubt sein und auch die Kitas geöffnet bleiben. Ein Grund dafür: Die Stadt habe so wenige Einwohner – rund 63.000 – dass eine relativ geringe Anzahl an Neuinfektionen bei der Hochrechnung auf hunderttausend Einwohner schnell zu einer hohen 7-Tage-Inzidenz führe. Außerdem kritisiert März schon länger den reinen Fokus auf die Inzidenz als Maß für mögliche Lockerungen des Lockdowns. Dies führe zu einem ständigen ON- und OFF-Betrieb, weil sich die Lage in der Stadt Rosenheim erfahrungsgemäß sprunghaft verändere, so März. Man müsse auf andere Parameter schauen, beispielsweise die Auslastung der Intensivstationen, fordert der Oberbürgermeister. Sonst werde man so schnell überhaupt keine Planungssicherheit für den Handel, für Schulen und Kitas bekommen. In allen vier kommunalen RoMed Kliniken zusammen liegen laut Andreas März derzeit drei Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Obwohl die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Rosenheim derzeit (Stand: 15.3.) sogar die 200er Marke überschreitet.

Dienstag, 16. März

17.13 Uhr: In Rosenheim und München werden Termine mit AstraZeneca-Impfstoff abgesagt

Nach dem bundesweiten Stopp der Impfungen mit AstraZeneca setzt auch das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Landkreis Rosenheim die Impfungen mit diesem Vakzin bis auf weiteres sofort aus. Die Termine für eine Erstimpfung mit AstraZeneca für Bürgerinnen und Bürger am Dienstag (16.3.) sowie am Freitag (19.3.) müssen abgesagt werden. Es finden an diesen Tagen überhaupt keine Impfungen statt.

Auch werden bis auf weiteres keine neuen Termine für eine Erst- oder Zweitimpfung mit AstraZeneca vereinbart. Die Impftermine am Mittwoch (17.3.) sowie am Donnerstag (18.3.) erfolgen mit einem anderen Impfstoff und werden daher wie geplant stattfinden. Dies teilt die Stadt mit.

München weicht auf Impfstoff eines anderen Herstellers aus

Auch das Gesundheitsreferat der Stadt München hat reagiert und das Münchner Impfzentrum angewiesen, alle heute noch vereinbarten AstraZeneca-Termine mit dem Impfstoff von BioNTech durchzuführen. Ab morgen sind alle AstraZeneca-Impftermine bis auf Weiteres ausgesetzt. Betroffene erhalten über BayIMCO bzw. über das Impftelefon eine Terminabsage.

Bisher erhielten in München rund 14.400 Menschen die Erstimpfung mit AstraZeneca im Impfzentrum, rund 6.100 Impfdosen des Vakzins wurden an die Kliniken abgegeben. Die ersten Personen in München wurden Mitte Februar mit AstraZeneca geimpft, so dass aktuell keine Zweitimpfungen anstehen, die nach bisherigen Vorgaben innerhalb von zwölf Wochen erfolgen sollen. AstraZeneca ist sechs Monate haltbar.

Nach neuen Meldungen von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung hält das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen für notwendig und hat deshalb das vorsorgliche Aussetzen der Impfungen mit AstraZeneca empfohlen.

Bereits mit AstraZeneca Geimpfte, die auch vier Tage nach der Impfung noch über Unwohlsein klagen und punktförmige Hautblutungen hätten, sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.

14.28 Uhr: Inzidenzwerte steigen - vier Kreise über 100, Stadt Rosenheim über 200

In Oberbayern liegen derzeit vier Landkreise bei der 7-Tages-Inzidenz über der Marke von 100: Berchtesgadener Land (128), Traunstein (133), Mühldorf (107), Altötting (107). Den höchsten Inzidenzwert hat die Stadt Rosenheim mit 206. Das geht aus den Zahlen des LGL hervor. Die niedrigsten Werte haben die Landkreise Eichstätt (24) und Landsberg (32,4), gefolgt von der Stadt Ingolstadt (48,7) und dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen (49,25). Die Stadt München liegt bei 69. Insgesamt meldet das LGL für Oberbayern 379 Neuinfektionen seit gestern, die 7-Tages-Inzidenz beträgt 73,9.

11.40 Uhr: Fast 15.000 Impfungen im Berchtesgadener Land

Der Landkreis Berchtesgadener Land bekommt wegen eines Lieferengpasses weniger Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca. Das Landratsamt hat bestätigt, dass Zweitimpfungen jedoch gesichert sind. Für diese Woche erhält der Landkreis rund 2.200 Impfstoffdosen. Die Meisten vom Hersteller Biontech (1.200), gefolgt von Astra Zeneca (600) und Moderna (400). Für die nächste Woche kommt es beim Impfstoff von AstraZeneca zu deutlichen Kürzungen. Es ist mit einem Drittel weniger als der ursprünglich angekündigten Liefermenge zu rechnen. Der Ausfall soll nach Möglichkeit durch Impfstoff anderer Hersteller kompensiert werden. Bisher sind im Landkreis Berchtesgadener Land 14.572 Impfungen durchgeführt worden, davon 3.633 Zweitimpfungen.

11.30 Uhr: Inzidenz in der Stadt Rosenheim übersteigt die 200

Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Rosenheim liegt über dem Wert von 200, liegt laut RKI aktuell bei 206. Welche Auswirkungen dies hat, ob etwa in Rosenheims Innenstadt wieder eine Maskenpflicht eingeführt wird, ist noch unklar. Eine Anfrage bei der Stadt Rosenheim läuft.

Montag, 15.3.2021