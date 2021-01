Corona: Aktuelle Zahlen zur Impfung in Bayern

Egal, wie Immunität erreicht wurde: Ebenfalls noch nicht eindeutig geklärt ist, ob der Schutz vor einer Covid-19-Erkrankung auch die Weitergabe des Virus an andere Menschen verhindern kann. Ein Impfstoff würde, so Virologen, aber wohl zumindest dazu beitragen, die Viruslast zu reduzieren.

Welche Gruppen werden wann geimpft?

Nach der Empfehlung der ständigen Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) hat die Bundesregierung in ihrer Impfverordnung eine "Impfreihenfolge" festgelegt. Eingeteilt in drei Prioritätsstufen beschreibt diese, an wen die Impfdosen zuerst gehen sollen: Personen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe und Personen, die beruflich besonders exponiert sind oder die engen Kontakt zu Risikogruppen haben.

In den Daten des RKI werden folgende Risikogruppen bzw. Impfgründe unterschieden:

Alter: Damit sind zuerst Menschen gemeint, die über 80 Jahre alt sind - später auch 60 bis 80-Jährige

Damit sind zuerst Menschen gemeint, die über 80 Jahre alt sind - später auch 60 bis 80-Jährige Beruf: Dazu zählen vor allem Pflegekräfte und Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Später auch Polizistinnen, Feuerwehrleute, Erzieher und Personal im Einzelhandel

Dazu zählen vor allem Pflegekräfte und Personal auf Intensivstationen, in Notaufnahmen und Rettungsdiensten. Später auch Polizistinnen, Feuerwehrleute, Erzieher und Personal im Einzelhandel Medizinische Gründe: Menschen mit Vorerkrankungen, etwa Demenz oder Krebs, Transplantationspatienten und Menschen mit Trisomie 21

Menschen mit Vorerkrankungen, etwa Demenz oder Krebs, Transplantationspatienten und Menschen mit Trisomie 21 Bewohner und Bewohnerinnen von Alten – und Pflegeheimen

Wie genau die ersten Impfdosen auf die einzelnen Risikogruppen verteilt werden, entscheiden die einzelnen Bundesländer. Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Verteilung in Bayern aktuell darstellt: