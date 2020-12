Corona-Ticker Mittelfranken: Derzeit keine Impftermine in Fürth

12.20 Uhr: Impfstart im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim – Telefonhotline aktiv

Im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist der Impfbetrieb am Wochenende gestartet. Wie ein Sprecher des Landratsamts mitteilt, wurden durch ein mobiles Impfteam 35 Dosen in der Hospitalstiftung in Bad Windsheim verabreicht. Im Seniorenzentrum "LichtBlick" in Burgbernheim haben bereits 45 Menschen die Impfung erhalten. Außerdem ist die Telefonhotline zur Impfregistrierung und Terminvergabe im Impfzentrum in Betrieb. Bislang haben sich rund 140 Personen gemeldet und wurden in der Datenbank hinterlegt.

Die Anrufer wurden vom Amt überprüft und konnten der Kategorie "Impfung mit höchster Priorität" zugeordnet werden. Die registrierten Personen erhalten postalisch alle erforderlichen Unterlagen für die tatsächliche Durchführung der Impfung, welche dann am Impftermin ausgefüllt mitgebracht werden müssen. Mit diesen Personen werden für die Zeit ab dem 1. Januar 2021 die beiden erforderlichen Impftermine im Impfzentrum in Bad Windsheim vereinbart. Die Telefonhotline ist von Montag bis Freitag, von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr in Betrieb und unter der Telefonnummer 09161/927070 erreichbar.