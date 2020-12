Corona-Ticker Mittelfranken: Digitaler Schulunterricht

15.30 Uhr: 112 neue Corona-Fälle in Mittelfranken

In Mittelfranken hat sich die Zahl der Neuinfektionen seit gestern (29.11.2020) um 112 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 187,48 und damit nur leicht über dem bayerischen Durchschnitt von 178,27. Das hat das Landesamt für Gesundheit (LGL) in Erlangen mitgeteilt.

14.25 Uhr: Stadt Fürth empfiehlt Distanzunterricht in weiterführenden Schulen

Aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in Fürth wird den weiterführenden Schulen in Fürth ab Dienstag, 1. Dezember, der Distanzunterricht empfohlen. Das heißt die Klassen sollen sobald wie möglich geteilt werden. Die Schüler-Gruppen sollen dann im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht bzw. Hybridunterricht unterrichtet werden. Die Stadt Fürth beruft sich auf die neuen Vorgaben der Staatsregierung für Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100000 Einwohnern.

Mit Ausnahme der Grund- und Förderschulen muss jetzt in allen anderen allgemeinbildenden Schularten ab einschließlich der 8. Jahrgangsstufe (ohne Abschlussklassen und Qualifikationsphase – Jahrgangsstufe 11 und 12 – an den Gymnasien) ein Mindestabstand auch zwischen Schülerinnen und Schülern im Unterricht bestehen. Da dies in vielen Einrichtungen nicht eingehalten werden kann, sei dort ein Einstieg in den Wechselunterricht notwendig, so die Stadt Fürth in einer Mitteilung.

10.15 Uhr: Digitaler Schulunterricht in einige Klassen der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg

Am Gymnasium der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg findet der Unterricht für die Klassen sechs bis zehn ab heute komplett digital statt. Der Grund dafür sind mehrere Corona-Fälle an der Schule. Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer befinden sich deshalb in Quarantäne. Aufgrund der angespannten Personalsituation könne keine Notbetreuung vor Ort angeboten werden, so die Schulleitung. Der Unterricht findet nun nach Stundenplan digital statt: Die Lehrkräfte setzen sich über MS Office Teams mit den Schülerinnen und Schülern in Verbindung, heißt es in einem Elternbrief.