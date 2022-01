Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenz im Kreis Fürth über 1.500

15.20 Uhr: LGL: Inzidenz in Mittelfranken steigt Richtung 900

Die 7-Tage–Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Mittelfranken aktuell bei 878,4 (Stand 26.1.22). Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen bekannt gibt, ist der mittelfränkische Wert damit weiterhin unter dem bayernweiten Durchschnitt von 1.072,6.

Der Schwellenwert von 1.000 wird im Bezirk Mittelfranken dennoch überschritten vom Landkreis Fürth mit 1.329,5 und den Städten Schwabach (1.305,5) und Fürth (1.219,8) sowie dem Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen (1.102,9). Hoch ist die 7-Tage-Inzidenz auch im Landkreis Roth (1071,0).

In der Stadt Nürnberg liegt der Wert aktuell bei 837,2. Die Stadt Erlangen hat eine Inzidenz von 751,9. Die Stadt Ansbach von 894,9. Niedrig ist die Inzidenz weiterhin im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim (568,8).

Seit gestern wurden 3.046 Corona-Neuinfektionen in Mittelfranken verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 205.706 Menschen mit dem Virus im Bezirk infiziert. Dem Landesamt wurde seit gestern kein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Insgesamt starben in Mittelfranken seit Beginn der Pandemie 3.075 Menschen an oder mit dem Coronavirus.