Corona-Ticker Mittelfranken: Impfzentren Erlanger Land starten

6.20 Uhr: Außenstellen des Erlanger Impfzentrums nehmen Arbeit auf

Das Erlanger Impfzentrum nimmt heute drei Außenstellen im Landkreis Erlangen-Höchstadt in Betrieb. Ab sofort sind Impfungen auch in Herzogenaurach, Höchstadt an der Aisch und in Eckental möglich.

In der ersten Woche sind jeweils zwei Impftage pro Woche geplant. Danach soll vorerst an drei Tagen in der Woche geimpft werden. Die Außenstellen haben jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Falls genug Impfstoff zur Verfügung steht, könne in den Außenstellen an bis zu sieben Tagen die Woche geimpft werden, teilte die Stadt Erlangen mit.

Das Herzogenauracher Impfzentrum ist in der Sporthalle der örtlichen Mittelschule eingerichtet. Für die Impfungen in Höchstadt wurde das ehemalige Firmengebäude eines Medizintechnikunternehmens angemietet. Und in Eckental steht die Georg-Hänfling-Halle im Ortsteil Eschenau für die Impfungen zur Verfügung.

Wie bei allen Impfzentren erfolgt die Anmeldung auch bei den Erlanger Außenstellen über das zentrale Impfportal impfzentren.bayern oder telefonisch unter der Nummer des Erlanger Impfzentrums 09131 /86-6500.