Angespannte Lage in Innkliniken - Hohe Inzidenz in Mühldorf

Planbare Operationen würden heruntergefahren, sagt der Sprecher der Innkliniken in Mühldorf. Die Lage sei angespannt - und die sowieso schon hohe 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Mühldorf steigt weiter.

Corona-Inzidenz in Mühldorf bei fast 600

Die 7-Tage-Inzidenz in Mühldorf ist die höchste in ganz Deutschland - laut RKI liegt sie bei 592,4 (Stand 27.10.2021, 03:24 Uhr). Allein in den vergangenen zwei Tagen sind 175 neue bestätigte Corona-Fälle hinzugekommen. Auch in den übrigen Landkreisen in Südostenbayern sind die Zahlen hoch.

Keine eindeutigen Ursachen

Das Landratsamt spricht von einem "diffusen" Infektionsgeschehen. Neben einer Reihe von Schulen und Kindergärten seien vereinzelt auch Pflegeeinrichtungen betroffen. Allerdings gibt es laut Gesundheitsamt weiterhin keine großen Infektionsherde, sondern viele kleine Infektionsketten mit Folgefällen in Familien und im privaten Umfeld. Besonders betroffen ist die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen.

Angespannte Lage in den Kliniken

Laut Innklinikum sind 41 Covid-Patienten derzeit in den Kliniken in Altötting, Mühldorf und Burghausen untergebracht. Davon sind sechs auf Intensivstationen und werden beatmet. "Wir fahren bereits die planbaren OPs herunter", sagte Pressesprecher Mike Schmitzer dem BR.

Noch mehr Patienten auf Intensivstationen erwartet

Das Klinikum bereite sich auf mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen vor. Von den intensivpflichtigen Patienten seien 80 Prozent nicht vollständig geimpft, die anderen 20 Prozent hätten schwere Vorerkrankungen. Unter den übrigen Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, seien rund 70 Prozent nicht geimpft. Viele der Erkrankten seien unter 50 Jahre alt.

Sonderimpftag am Samstag

Als Reaktion auf die hohen Infektionszahlen veranstaltet der Landkreis Mühldorf am kommenden Samstag (30.10.) einen Sonderimpftag. Laut Landratsamt betrage die Impfquote in der Region 62,7 Prozent, damit sei man unter dem bundesweiten Durchschnitt von 66,3 Prozent. In den Nachbarlandkreisen Traunstein und Rosenheim liegt die Impfquote laut der örtlichen Landratsämter bei etwa 55 Prozent.

Geimpft wird am Samstag in Mühldorf, Waldkraiburg, Kraiburg, Ampfing, Haag und Neumarkt St. Veit, jeweils von neun bis 15 Uhr. Auch eine Auffrischungsimpfung sei möglich, so der Leiter des Impfzentrums Alexander Fendt.