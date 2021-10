Fast nur Ungeimpfte auf Münchens Intensivstationen

Patienten mit Impfung hatten alle Vorerkrankungen

Am Klinikum rechts der Isar werden derzeit sechs Covid-19-Patienten auf Intensivstationen behandelt, teilte das Krankenhaus auf BR-Anfrage mit. Fünf davon seien ungeimpft, eine Person sei zwar geimpft, habe aber aufgrund einer Vorerkrankung keinen ausreichenden Impfschutz aufbauen können.

Am "LMU Klinikum" mit den beiden Standorten in Großhadern und in der Innenstadt sieht die Situation ähnlich aus: Laut Prof. Dr. Bernhard Zwißler, Direktor in der Klinik für Anästhesiologie, befinden sich derzeit dort von den 21 Corona-Patienten zwölf auf der Intensivstation. Zehn Intensivpatienten sind ungeimpft, die zwei anderen hatten aufgrund einer Vorerkrankung ebenfalls keinen ausreichenden Impfschutz.

"Das Durchschnittsalter der Covid-19-Patienten liegt derzeit bei 59 Jahren. Der jüngste Patient ist 38 Jahre, der älteste 81 Jahre. Sieben der zwölf Covid-19-Patienten sind unter 60 - und diese sind alle ungeimpft. Fünf sind über 70, hierunter sind die zwei Geimpften mit der Vorerkrankung." Prof. Bernhard Zwißler, Direktor in der Klinik für Anästhesiologie, LMU Klinikum

Mehr Männer wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus

In den Standort der "München Klinik" steigt nicht nur der Anteil der Corona-Intensivfälle, auffällig ist auch, dass deutlich mehr Männer als Frauen mit bestätigter Covid-19-Infektion behandelt werden. Der Männer-Anteil beträgt aktuell 66 Prozent (alle Corona-Patienten). Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten, die in der "München Klinik" betreut werden müssen, liegt aktuell bei rund 62 Jahren.

Das Klinikum hat auch festgestellt, dass die Verweildauer auf der Intensivstation mit derzeit durchschnittlich 14,3 Tagen deutlich länger ist als letztes Jahr. 2020 betrugt dort die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 11,3 Tage - also drei Tage weniger.

Auch im "LMU Klinikum" werden derzeit mehr Männer als Frauen behandelt. Aktuell werden fünf Frauen intensivmedizinisch betreut und sieben Männer. Das Klinikum hat aber - im Gegensatz zur "München Klinik" - keine längere Verweildauer als im vergangenen Jahr verzeichnet.

Ein Tag auf der Intensivstation kostet rund 1.000 Euro

Die Patientenzahlen aufgrund einer Corona-Infektion steigen jedoch in allen Münchner Kliniken seit mehreren Wochen wieder an. Zudem ist der Anteil der Intensivpatienten unter denjenigen, die wegen einer Infektion ins Krankenhaus kommen, höher als noch vor einem Jahr.

Und wie viel kostet ein Tag (pro Person) auf der Intensivstation? "Eine intensivmedizinische Behandlung kostet – sehr grob geschätzt – durchschnittlich etwa 1.000 Euro am Tag", so Prof. Bernhard Zwißler vom LMU Klinikum auf BR-Anfrage.

Gleiche Situation auch auf dem Land

Dass vor allem ungeimpfte Patienten auf den Intensivstationen liegen, zeigt sich auch in den Kliniken außerhalb Münchens. In der Kreisklinik Ebersberg werden aktuell sechs Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt, drei davon befinden sich auf der Intensivstation. Alle sechs Patienten haben keine Impfung.

Im Inn-Klinikum Altötting und Mühldorf werden aktuell 19 positiv getestete Covid-Patienten behandelt. Sechs befinden sich derzeit auf Intensivstationen, fünf davon müssen beatmet werden, so Mike Schmitzer vom Inn-Klinikum auf BR-Anfrage. Auch dort hat sich in den vergangenen Monaten gezeigt: Ein ganz großer Anteil derjenigen, die auf den Intensivstationen wegen Covid-19 behandelt werden mussten, war ungeimpft - und die anderen Patienten hatten aufgrund von Vorerkrankungen keinen ausreichenden Impfschutz. "Die sehr geringe Anzahl an Patienten, die trotz vollständiger Impfung im Inn-Klinikum intensivmedizinisch behandelt werden mussten, litten an mehrfachen Vorerkrankungen", so Schmitzer.