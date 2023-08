Wirtschaftskrise: "Deutschland seit 20 Jahren ohne Reformen"

"Probleme in Deutschland sind hausgemacht"

BR24: Warum schneidet Deutschland schlechter ab als andere Staaten? Wo liegt aus Ihrer Sicht das größte Problem?

Skibicki: Deutschland hat eben in den letzten 20 Jahren im Prinzip keine Strukturreformen mehr gemacht, während der Rest der Welt sich neu aufgestellt hat. Wir haben sowohl die grundsätzlichen laufenden Megatrends wie die demografische Entwicklung, dazu die Digitalisierung, dazu haben wir uns nicht aufgestellt und dann eben unseren ganzen schönen Sozialstaat eher ausgebaut, anstatt ihn so wieder aufzustellen, dass er auch von allein leistungsfähig ist. Das sind die Themen, die in Deutschland hausgemacht sind.

Dazu auch noch die Energiepolitik, die nicht gerade standortfördernd ist. Wir haben die höchsten Energiekosten in der Welt bzw. sind da immer in der Spitzengruppe, dazu immer auf Platz eins bis drei bei Steuer- und Abgabenlast, das sind nicht gerade die Faktoren, die man haben will, wenn man Investitionskapital und die besten Köpfe der Welt anziehen möchte. Dazu noch die Überbürokratisierung. Das sind die hausgemachten Probleme.

"Kurzfristige Investitionen helfen nicht"

BR24: Welche Rolle spielen denn die Folgen aus den Krisen der vergangenen Jahre: Pandemie, Lockdown, Lieferkettenproblematik, dann natürlich der Ukraine-Krieg, die Energiekrise? Können wir am Ende gar nichts für unsere wirtschaftlichen Probleme?

Skibicki: Die Krisen, die Sie ansprechen, also von Pandemie bis Energiekrise, die haben ja ganz viele Länder betroffen. Jetzt kann man ja schauen: Wie sind die einzelnen Länder mit den jeweiligen Voraussetzungen oder den jeweiligen Gegebenheiten umgegangen? Nehmen wir das Thema Energiepolitik, da haben wir eher eine Angebotsverknappung gemacht, indem wir gesagt haben, wir gehen jetzt wirklich aus der Produktion von Atom und Kohle immer mehr raus. Andere haben anders reagiert.

Das Ergebnis ist: Wir haben jetzt erst einmal sehr hohe Energiekosten. Ist das der alleinige Grund? Nein, bestimmt nicht. Aber andere Länder haben halt anders reagiert. Das ist dann schon ein hausgemachtes Problem und das wird von Investoren anders bewertet als wir das vielleicht gerne hätten. Denn die sagen: Für Investitionen brauchen wir Planungssicherheit.

Ich brauche auch keine kurzfristigen Subventionen, die das vielleicht in einer Übergangsphase, bis wir die Energiewende geschafft haben, ausgleichen. Investitionen brauchen Planungssicherheit für Jahrzehnte in der Regel. Und das haben wir gerade nicht in den Augen der Menschen, die die Investitionen tätigen.