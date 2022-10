"Chamer Hütte" feiert weiteren Renovierungsschritt

Im Schutzhaus "Chamer Hütte" am Kleinen Arber findet heute Vormittag eine offizielle Eröffnungsfeier statt. Der Skiclub Bodenmais, der die Hütte betreibt, feiert damit weitere umfassende Sanierungen. In den letzten Monaten wurden für rund 120.000 Euro neue Duschen eingebaut, außerdem der Brandschutz verbessert und die Terrasse erweitert, sodass dort nun mehr als 140 Menschen Platz haben.

Von der Jugendherberge zum Ausflugswirtshaus

Der Skiclub Bodenmais hat die "Chamer Hütte", die früher eine Jugendherberge war, 2008 übernommen, damals in ziemlich marodem Bauzustand. Seitdem hat der Verein, der fast 700 Mitglieder hat, die Hütte erfolgreich als Ausflugswirtshaus mit Unterkunft betrieben und auch immer wieder baulich ein Stück weiter verbessert.

Seit 2008 sind insgesamt schon mehr als 400.000 Euro hineingeflossen, unter anderem in ein neues Dach und eine professionelle Wirtshausküche. Während man anfangs den Wirtshausbetrieb noch ehrenamtlich stemmte, gibt es inzwischen längst festangestelltes Personal - laut Vorstand Xaver Drexler insgesamt 13 Voll-, Teilzeit- und Minijob-Kräfte.

Hütte nicht mit Auto oder Seilbahn erreichbar

Die "Chamer Hütte" ist im Winter wie im Sommer gut besucht und beliebt. Der größte Vorteil ist für viele Besucher, dass man weder mit dem Auto noch mit Bus oder Seilbahn hinkommt. Im Winter ist sie nur mit Touren- oder Langlaufskieren oder mit Schneeschuhen erreichbar. Weil sie am Langlaufzentrum Bretterschachten liegt, kommen auch viele auf den "Brettln".

Im Sommer nutzen Wanderer die Hütte für eine längere Essens- und Trinkpause. Wer es bequem haben will und nicht so viel bergauf steigen möchte, kann ein bisschen tricksen, nämlich mit der Gondelbahn zum Großen Arber fahren und dann zu Fuß zur Chamer Hütte wandern.

Übernachtungen wie zu Jugendherbergszeiten

Auf der 1.298 Meter hoch gelegenen "Chamer Hütte" kann man auch übernachten, zwar relativ rustikal und nostalgisch in den früheren Stockbetten aus Jugendherbergszeiten - aber natürlich längst mit neuem Bettzeug und neuer Wäsche, wie Vorstand Xaver Drexler betont, außerdem mit Heizung, Frühstück und nun seit diesem Jahr auch mit nagelneuen Duschen. Vor allem an den Wochenenden seien die 62 Übernachtungsplätze in Ein- bis Achtbett-Zimmern oft ausgebucht, erzählt er.