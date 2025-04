Am Blaueisgletscher gerät ein junger Bergsteiger in Not. Er ist allein unterwegs, als dichter Nebel aufzieht und er sich nicht mehr weiter traut. Die Bergretter machen sich sofort auf den Weg, doch der Nebel wird auch für sie zum Problem. [mehr - BR Fernsehen | zum Video: In höchster Not · Bergretter im Einsatz - Folge 1: Verschollen im Nebel ]