Cannabis im Straßenverkehr: High am Fahrrad-Lenker?

Matthias Pötsch und Ernst Dvoracek sind auf E-Bikes in der Münchner Innenstadt unterwegs und überwachen den Radverkehr. Handys am Lenker und Falschfahrer gehören für die beiden Polizisten der Fahrradstreife zum Alltag. Doch dieser Alltag könnte sich bald ändern. Denn seit die Bundesregierung den Konsum von Cannabis legalisiert hat, stehen die Beamten vor einer neuen Herausforderung. In Zukunft müssen sie wohl verstärkt auf Anzeichen von Drogenkonsum bei Radfahrern achten. "Das können gerötete Augen sein, das kann verwaschene Sprache sein, das kann verzögerte Reaktion sein", erklärt Polizeihauptkommissar Pötsch im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers.

Keine Strafen für Fahrradfahren unter Cannabis-Einfluss

Doch auch wenn die Polizei feststellt, dass ein Radler unter Cannabiseinfluss steht, hat das zunächst keine Konsequenzen. Denn bislang gibt es keinen Grenzwert, der das Fahrradfahren unter Einfluss der legalen Droge verbietet oder gar strafbar macht. Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft ein Versäumnis.

"Wenn jeder KFZ-Führer sofort eine Ordnungswidrigkeit mit 500 Euro bekommt, betrifft das den Fahrradfahrer nicht. Der darf bekifft fahren", sagt Stefan Pfeiffer, Vorsitzender der Fachkommission Verkehrssicherheit. "Das hat gestandene Polizisten und Experten echt erschrocken und schockiert." Eine Ausnahme gibt es: Wenn ein Radfahrer nicht in der Lage ist, das Fahrrad – aus welchen Gründen auch immer – sicher zu führen, kann dieser auch bestraft werden.

FDP-Politikerin Lütke appelliert: auf keinen Fall "berauscht" am Straßenverkehr teilnehmen

Die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Kristine Lütke spricht sich im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers dennoch nicht für eine strengere Drogenpolitik gegenüber Fahrradfahrern aus. "Ich finde, die aktive Teilnahme am Straßenverkehr – sowohl beim Führen eines Kraftfahrzeuges oder auch eines anderen Fahrzeugs – ist natürlich immer schwer risikobehaftet. Daher sollte man auf keinen Fall berauscht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen", appelliert Lütke.

Dennoch: "Autofahren ist ja schon auch was anderes als mit dem Rad unterwegs zu sein." Es sei allerdings Aufgabe des Verkehrsausschusses, praktikable und umsetzbare Lösungen für einen sicheren Straßenverkehr zu finden.