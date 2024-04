Cannabis: Berlin und Bayern uneins über Regeln und Kontrollen

Seit fast zwei Wochen ist Kiffen in der Öffentlichkeit in Deutschland legal. Allerdings sollen Verbotszonen den Cannabis-Konsum einschränken, insbesondere aus Gründen des Kinder- und Jugendschutzes. Das bayerische Gesundheitsministerium veröffentlichte einen achtseitigen Katalog mit hohen Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Cannabis-Gesetz drohen – mit dem Ziel Konsumentinnen und Konsumenten abzuschrecken.

Das Problem: Die Regeln sind nicht so eindeutig, wie sich das Konsumenten und Konsumentinnen wünschen würden. Auch die Polizei wird vor Herausforderungen gestellt, was die Kontrolle angeht. In der Praxis drohen Unklarheiten und Konflikte. Das Bundesgesundheitsministerium bleibt bei Fragen zum Gesetz eher vage, während die bayerische Staatsregierung auf die strengstmögliche Auslegung setzt. Ein Überblick.

Was bedeutet "in Gegenwart" von Minderjährigen?

Besonders auf den Jugendschutz legt das Gesetz großen Wert: "Der Konsum von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist verboten", heißt es darin. Der Freilassinger Strafverteidiger Konstantin Grubwinkler beklagte im ZDF, hier fehle eine Definition – obwohl Verstöße in Bayern mit einem Bußgeld von 1.000 Euro geahndet werden sollen.

"Was ist denn 'unmittelbare' Anwesenheit? Ist es, wenn ich im Café mit Minderjährigen am Tisch sitze?", fragte er. "Reicht schon der Nachbartisch, reicht es irgendwie im Park auf zwei Bänken, die nebeneinander sind? Oder muss die Person direkt neben mir sitzen?" Diese Klärung steht laut Grubwinkler noch aus.

Ministerium: In Bayern kein Konsum in Biergärten und Freizeitparks

Für das bayerische Gesundheitsministerium dagegen ist klar: Das Ziel, Konsumanreize für Kinder und Jugendliche zu vermeiden, könne nur erreicht werden, wenn diese den Konsum nicht mitbekommen. "Das heißt: Auch im Freien wird eine solche Gefährdungslage an Orten mit viel Publikumsverkehr vorliegen", sagt ein Sprecher dem BR.

So könne zum Beispiel in Biergärten, auf Volksfesten und in Freizeitparks im Regelfall eine – zumindest zeitweilige – unmittelbare Gegenwart Minderjähriger nicht sicher ausgeschlossen werden. Für Cannabis-Konsumenten bestehe also "stets die Möglichkeit", gegen das Gesetz zu verstoßen. "Die Staatsregierung prüft, ob ein Konsumverbot in Biergärten und gastronomischen Außenbereichen klarstellend auch im Landesrecht geregelt werden soll", erläutert der Sprecher.

Wie groß ist die Verbotszone um Schulen und Spielplätze?

Weiter wird im Gesetz Kiffen an und um Orte verboten, an denen Kinder und Jugendliche sich oft aufhalten: rund um Schulen, Spielplätze, Sportstätten und Jugendzentren. Konkret heißt es im Gesetzestext, dass "in Sichtweite" dieser Einrichtungen der öffentliche Konsum verboten ist.

Über diese Formulierung wird viel diskutiert, denn konkreter wird nur festgehalten: Eine Sichtweite sei "bei einem Abstand von mehr als 100 Metern von dem Eingangsbereich der (...) genannten Einrichtungen nicht mehr gegeben". Höhe des Bußgeldes bei Verstößen in Bayern: 500 Euro. Die genannten 100 Meter stellen demnach das Maximum der Verbotszonen dar. Im Internet gibt es bereits mehrere interaktive Karten, auf denen nachgeschaut werden kann, wie weit sie reichen.

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über das Ausmaß der Verbotszonen in bayerischen Städten, wenn man den 100-Meter-Radius Radius als Grundlage nimmt: