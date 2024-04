Cannabis-Konsum: Hohe Bußgelder zur Abschreckung in Bayern

Detaillierter Bußgeldkatalog

Der "Bußgeldkatalog 'Konsumcannabis'" soll zu einem "einheitlichen Vollzug bei der Verfolgung und Ahndung dieser Verstöße" durch die Kreisverwaltungsbehörden führen - und gilt für Personen ab 14 Jahren. Wer beispielsweise mehr als die erlaubten 25 Gramm Cannabis bei sich führt, muss mit einem Bußgeld von 500 bis 1.000 Euro rechnen. Beim Konsum in Gegenwart von Minderjährigen beträgt der Regelsatz im Freistaat 1.000 Euro. Wer Cannabis in Sichtweite von Schulen oder Spielplätzen raucht, soll 500 Euro zahlen, in militärischen Bereichen sind es 300 Euro.

Bei Werbung oder Sponsoring für Cannabis- oder Anbauvereinigungen sollen 150 bis 30.000 Euro fällig werden. Wer Mitglied in gleich zwei Anbauvereinigungen ist, muss mit einem Bußgeld von 300 Euro rechnen. Kontrolliert eine Anbauvereinigung das Alter der Mitglieder nicht zuverlässig, sollen 750 Euro fällig werden.

Die Regel- und Rahmensätze gelten für einen "vorsätzlichen Erstverstoß" - wer innerhalb von drei Jahren die gleiche Ordnungswidrigkeit schon einmal begangen hat, soll jeweils das Doppelte zahlen. Auch wer in "überdurchschnittlich guten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt", kann mit höheren Bußgeldern belangt werden. Und kommen mehrere Tatbestände zusammen, "sind die einschlägigen Regel- und Rahmensätze jeweils zu addieren". Bußgelder für Verstöße beim Cannabis-Konsum können so auch 2.000 Euro oder noch mehr betragen.