Burgbernheim: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Zug schwerverletzt

An einem unbeschrankten Bahnübergang am Ortsrand von Burgbernheim im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist am Donnerstagnachmittag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, sagte eine Polizeisprecherin dem Bayerischen Rundfunk. Demnach war das Fahrzeug von dem Zug erfasst und etwa 200 Meter weit mitgeschleift worden.

Zug und Auto sind ineinander verkeilt

Die Bergungsarbeiten dauerten an: Auto und Zug waren ineinander verkeilt. Die Passagiere im Zug seien unverletzt geblieben, sagte die Sprecherin. Laut Störungsmeldung der Bahn war der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Er konnte aber noch am Abend wieder freigegeben werden. Wegen des Unfalls kam es zu Beeinträchtigungen zwischen Steinach bei Rothenburg ob der Tauber und Neustadt/Aisch.