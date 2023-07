Gewissheit: Braunbär aus Bayern von Zug getötet

Der Braunbär, der im Frühjahr für den Tod von drei Schafen im Berchtesgadener Land verantwortlich war, ist tot. Es handelte sich um dasselbe Tier, das am 23. Mai im Salzburger Land in Österreich von einem Zug erfasst und getötet wurde, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Montag mitteilte. Gentests hätten dies nun belegt.

Braunbär war im April und Mai in Bayern unterwegs

Klarheit brachte der Mitteilung zufolge ein Probenaustausch zwischen dem Naturhistorischen Museum in Wien und dem deutschen Senckenberg Institut. Der männliche Bär war im April und Mai in Bayern unterwegs.

An diversen Stellen waren Spuren des Tieres gefunden worden. Kurz vor seinem Tod war es im Landkreis Oberallgäu auch gelungen, den Bären zu fotografieren. Von Menschen hatte sich das Tier in der Regel ferngehalten.