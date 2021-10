Brand an Asylbewerberunterkunft: Ermittlungsgruppe eingerichtet

Nachdem am Samstag an einer Asylbewerberunterkunft in Simbach am Inn im Landkreis Rottal-Inn ein Papiercontainer in Brand gesteckt wurde, hat die Polizei jetzt neue Details bekanntgegeben. Demnach dürften die beiden gesuchten Täter weitaus jünger sein als zunächst angenommen.

Beide Täter circa 25 Jahre alt

Die Polizei hat eine aktualisierte Personenbeschreibung herausgegeben: Bei den Tätern handelt es sich um einen Mann und eine Frau im Alter von ungefähr 25 Jahren. Der Mann ist circa 180 cm groß, von kräftiger Statur, mit einem kurzen Haarkranz. Er war bekleidet mit einer dunklen Steppjacke und einer hellblauen Hose. Die Frau war circa 170 cm groß, schlank, mit glatten und schulterlangen, blonden Haaren. Sie war bekleidet mit einer langen grauen Stoffjacke mit Pelzkragen und Hose. Beide Personen sind laut Polizei hellhäutig.

Versuchte schwere Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Passau hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Der Papiercontainer brannte am Samstag vollständig ab, am Gebäude entstand ein Sachschaden von ein paar tausend Euro. Auch an zwei Notausgangstüren fanden die Ermittler Brandspuren. Dort wurden offensichtlich Textilstücke angezündet. Staatsanwaltschaft Landshut und Kriminalpolizei Passau ermitteln wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.