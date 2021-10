vor 29 Minuten

Mülltonne an Asylbewerberheim brennt - Polizei fahndet nach Duo

An einem Asylbewerberheim in Simbach am Inn ist offenbar eine Papier-Mülltonne in Brand gesteckt worden. Am Gebäude entstand geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet derzeit nach zwei verdächtigen Personen.