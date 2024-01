Borkenkäfer-Befall: Hoffnungsschimmer aus der Forschung

Eine gesunde Fichte kann sich selbst gegen Borkenkäfer wehren

Gesunde Fichten können sich gut gegen Borkenkäferbefall wehren. Eine effektive Methode ist das Harz, das der Baum ausschüttet, wenn ein Käfer sich durch die Rinde einbohrt. Das Harz verklebt ihn und spült ihn dann quasi raus. Gesunde Bäume können auch "Steinzellen" bilden, also an Fraßstellen Gewebe absterben lassen, um den Käfer zu stoppen. Sie können sogar eigene Gift- und Abwehrstoffe gegen die Käfer produzieren.

Borkenkäfer stürzten sich deshalb früher meistens nur auf geschwächtes Holz aus Windwürfen oder Schneebrüchen. Meistens gab es gar nicht genug Käfer, um gesunde Fichten tatsächlich zum Absterben zu bringen. Denn für eine einzige Fichte braucht es normalerweise Hunderte oder Tausende Käfer. Jetzt reichen deutlich weniger. Denn viele Fichten kränkeln.

Klimawandel und Trockenheit stressen Bäume

Das Hauptproblem, warum Borkenkäfer ein immer größeres Problem für die Fichtenwälder werden, ist ganz eindeutig der Klimawandel, betont Prof. Dr. Peter Biedermann. Durch die heißen, trockenen Sommer und den zunehmenden Wassermangel kommen die Bäume in Trockenstress. Sie können sich dann nicht mehr so gut gegen den Käferbefall wehren. Borkenkäfer riechen es regelrecht, wenn Bäume Stress-Signale aussenden, und fliegen sie dann gezielt an:

"Die Bäume produzieren dann Alkohole, die ein Hinweis dafür sind, dass die Bäume statt Atmung, also Photosynthese, Gärung machen. Dann riecht es nach Alkohol und die Käfer nehmen es so wahr, dass der Baum geschwächt ist." Prof. Dr. Peter Biedermann, Uni Freiburg

Für geschwächte Fichten reicht eine viel kleinere Zahl an Borkenkäfern, um sie umzubringen. Das ist ein weiterer Vorteil für den Käfer: Unter der Baumrinde hat er genug Platz für seine Brut, gerät nicht in Konkurrenz zu Artgenossen, und kann sich erfolgreich vermehren.

Klimawandel bekämpfen bleibt das wichtigste Rezept

Das wichtigste Rezept gegen den Borkenkäfer bleibt die Bekämpfung des Klimawandels auf internationaler Ebene. Denn er ist die Ursache des Problems, so Biedermann. Lösungsansätze sind auch Mischwälder aus unterschiedlichen Baumarten, also der Waldumbau. Eine Fichte, die von Laubbäumen umgeben ist, sei gut geschützt, auch durch die Duftstoffe der Laubbäume, da die Borkenkäfer diese nicht mögen.

Wichtig sind auch Bäume in verschiedenen Altersstufen und dazu genug liegengelassenes Totholz im Wald, das ebenfalls die natürlichen Fressfeinde begünstigt. Befallene Bäume, also Käferholz, rasch zu entfernen, sei auch eines der Rezepte der mitteleuropäischen Forstwirtschaft, so Biedermann, werde aber nicht weltweit so gemacht.

Harmlose Käferarten werden aggressiver

Eine neue Herausforderung ist eine Entwicklung, die man bei anderen Borkenkäferarten beobachtet. Im Schwarzwald zum Beispiel gibt es erste Probleme mit dem Tannenborkenkäfer. Auch Buchen fallen öfter als früher dem Buchen-Borkenkäfer zum Opfer. "Harmlose Käferarten werden aggressiver", so Biedermann. Betroffen sind auch da vor allem Bäume, die durch den Klimawandel gestresst sind. Es gibt in Deutschland insgesamt rund 100 verschiedene Borkenkäferarten. Die meisten davon gelten als harmlos, weil sie bevorzugt Totholz besiedeln.