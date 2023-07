Mit dem Hubschrauber gegen den Borkenkäfer

Am Fuße des großen Falkensteins im Kreis Regen kämpft die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald ab Dienstag mit einem Hubschrauber gegen den Borkenkäfer. Die Besonderheiten im Gelände machen den Spezial-Einsatz notwendig.

Moorboden ist sehr empfindlich

Ungefähr 3.000 Festmeter Holz müssen per Transporthubschrauber ausgeflogen werden. Denn anders ist es dort auf den empfindlichen Moorböden nicht möglich, von Buchdruckern befallene Fichten schonend aus dem Wald zu bringen. Schwere Maschinen können nicht eingesetzt werden, da die Böden nicht befahrbar sind. Außerdem könnte der Moorkörper durch Maschinen zerstört werden.

Der Helikopter-Einsatz dauert wahrscheinlich bis Anfang August. Aktuell läuft am Fuße des Großen Falkensteins wegen des Befalls intensives Borkenkäfer-Management in den Nationalpark-Randbereichen.

Befallene Fichten müssten schnell gefällt werden

In Niederbayern und der Oberpfalz begünstigt das seit Wochen warme und trockene Wetter den Borkenkäfer-Befall. Hier gibt es deshalb sehr hohe Käferzahlen. Die zuständige bayerische Ministerin Michaela Kaniber (CSU) appelliert an die Waldbesitzer, ihre Wälder auf Borkenkäferbefall hin zu kontrollieren. Man könne den Befall am kaffeepulverähnlichen Bohrmehl auf den Rindenschuppen erkennen.

Es sei entscheidend, die Käferpopulation schnell einzudämmen und befallene Fichten konsequent zu fällen. Das Käferholz muss dann mit einem Abstand von mindestens 500 Metern zum nächsten Fichtenbestand gelagert werden.