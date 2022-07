BMW sucht Standort für große Batteriefabrik in Ostbayern

Die BMW Group ist in Niederbayern und der Oberpfalz auf der Suche nach einem mindestens 50 bis über 100 Hektar großen Grundstück als möglichem Produktions- und Versorgungssstandort in Bayern. Das antwortet die Presstestelle in München auf eine BR-Anfrage. An dem neuen Standort sollen E-Antriebskomponenten, also Hochvoltbatterien, produziert werden.

Erste Gespräche laufen

Man wolle die Fahrzeugflotte weiter elektrifizieren, heißt es. Ab 2025 sollen Fahrzeuge der neuen Klasse produziert werden. Deshalb müssten die Bautätigkeiten Anfang 2024 beginnen, damit im Jahr 2026 der Serienbetrieb aufgenommen werden könne.

Von dem Grundstück aus sollen alle bayerischen Werke mit Hochvoltbatterien versorgt werden können. Die BMW Group sei bei der Suche nach geeigneten Flächen auf relevante bayerische Kommunen zugegangen. Für die vorgeschlagenen Flächen erfolgten nun Gespräche mit den Eigentümern, Eignungsprüfungen der entsprechenden Grundstücke sowie erste Vorstellungen des Vorhabens in den relevanten politischen Gremien.

Niederbayern oder Oberpfalz?

An dem geplanten Standort sollen Batteriezellen zu Hochvoltbatterien montiert werden – ähnlich wie das bereits bei der Produktion von Hochvoltbatterien im Kompetenzzentrum E-Antriebsfertigung in Dingolfing erfolgt.

Aus dem Landratsamt Dingolfing heißt es dazu: "Weder der Landkreis noch die betroffenen Gemeinden können sich zu diesem Projekt von BMW äußern." Eine Sprecherin von BMW bestätigt dem BR auf Nachfrage, dass wohl die Region zwischen München, Regensburg und Dingolfing das Rennen machen werde. Die neue Produktionsstätte kommt also mit großer Wahrscheinlichkeit entweder nach Niederbayern oder in die Oberpfalz.