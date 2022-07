BMW startet Serienproduktion des neuen elektrischen i7

Um die Klimaziele einzuhalten und sich weniger abhängig von fossilen Brennstoffen zu machen, haben die Umweltminister der EU-Länder in dieser Woche beschlossen, Verbrennungsmotoren abzuschaffen: Ab 2035 sollen nur noch Elektro-Neuwagen verkauft werden. Bis zum Jahr 2035 wird demnach die Neuwagenflotte der Autobauer 100 Prozent weniger Emissionen als 2021 ausstoßen.

BMW startet Produktion des elektrischen i7

In Europas größtem BMW Werk in Dingolfing ist am Freitag Produktionsstart für die neue 7er-Modellreihe – jetzt erstmals auch in der Elektro-Ausführung. Mit dem neuen BMW i7 wird das Flaggschiff des bayerischen Autobauers erstmals elektrisch angetrieben.

Die völlig neu aufgelegte Oberklasse-Modellreihe gibt es aber auch mit Verbrennungsmotor oder als Plug-In-Hybrid. Die neue 7er-Reihe wird in dem Werk in Niederbayern auf einem Band im Mix mit Modellen der 5er- und 8er-Reihe sowie dem vollelektrischen iX gebaut.

Werkleiter Christoph Schröder sagte: "Das ermöglicht es uns, entlang des tatsächlich nachgefragten Antriebsmixes zu bauen und unser Werk bestmöglich auszulasten." Dieses Jahr soll jedes vierte Auto aus Dingolfing einen E-Antrieb haben, Mitte des Jahrzehnts jedes zweite.

Mehr als 2.000 Beschäftigte arbeiten mit Elektromotoren

Mit dem neuen i7 wird der Umbau von Europas größtem BMW Werk zur iFactory weiter vorangetrieben. Das Unternehmen hat an dem Standort in Niederbayern auch das weltweite Kompetenzzentrum für E-Antriebe und Batteriefertigung angesiedelt. Schon heute arbeiten von den knapp 18.000 Beschäftigten in Dingolfing mehr als 2.000 in der Fertigung von Elektromotoren und Batteriemodulen.

Das Einkommen Tausender Familien und die Wirtschaft in Niederbayern sind abhängig vom BMW-Werk in Dingolfing.