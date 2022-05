Artikel mit Audio-Inhalten

Mehr E-Motoren aus Dingolfing: BMW erhöht Produktionskapazität

Der Autobauer BMW investiert weiter in die Produktion von E-Motoren und Hochvoltbatterien am Standort in Dingolfing. Jetzt wurde eine zweite Fertigungslinie für E-Motoren in Betrieb genommen.