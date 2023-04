Blitzermarathon und dann? Ab heute wird wieder gerast

Blitzermarathon: Reine Geldmacherei?

Kritiker werfen den Ländern immer wieder vor, mit der Aktion lediglich Geld in die Kassen der Kommunen spülen zu wollen. Insbesondere nach Inkrafttreten der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) im November 2021 müssen Verkehrsteilnehmer jetzt bei Geschwindigkeitsverstößen mit höheren Bußgeldern und mehr Punkten in Flensburg rechnen. Um diesem Argument den Wind aus den Segeln zu nehmen, werden die Messstellen in der Regel bereits im Vorfeld veröffentlicht.

Grundsätzlich sind in Bayern die Gemeinden, Märkte und Städte für die Geschwindigkeitsüberwachung zuständig. Allerdings können diese frei entscheiden, ob sie die Radarkontrollen selbst durchführen, sich dafür in Zweckverbänden zusammenschließen oder sie der Polizei überlassen. Wenn die Kommunen in Eigenregie blitzen, müssen sie die Kosten der Überwachung tragen - dürfen dann aber auch die Bußgelder behalten.

Vom Tag des Blitzermarathons dürften die Bußgeldbescheide nur so in die Häuser flattern. Doch angenommen, es ginge den Kommunen nur ums Geld: Dann sollten sie lieber am Tag nach dem Aktionstag blitzen.