Biohof oder konventionell: Wer liegt beim Klimacheck vorn?

Klimadaten werden für Landwirte immer wichtiger

Die Frage wird für die Landwirtschaft immer wichtiger, sagt Agrarwissenschaftlerin Monika Zehetmeier von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Einzelne Molkereien seien schon vorgeprescht. Künftig werden immer mehr Landwirte einen Wert brauchen, der ihre Klimabilanz offenlegt, so ihre Einschätzung.

Zehetmeier hat einen Klimarechner entwickelt und mit dessen Hilfe die beiden Milchviehbetriebe verglichen. Der Klimarechner ist ein frei verfügbares Onlinetool, mit dem jeder Landwirt ermitteln kann, wie viel CO₂ pro Liter Milch oder pro Kilo Fleisch bei ihm anfallen. Bei den auf den ersten Blick so gegensätzlichen Betrieben rechnete die LfL-Expertin selbst nach.

Ausgeklügelte Technik und gutes Futtermanagement sparen CO₂

Beim Klimacheck kommt es nicht nur auf die Milchleistung an – da ist der Großbetrieb mit den Hochleistungskühen natürlich klar im Vorteil. Wichtig ist auch das Futter, das Nürnberger zum Großteil aus der Region bezieht. Sein Soja kommt aus der EU und nicht aus Südamerika. Außerdem positiv für die Klimabilanz: Der konventionelle Landwirt nutzt Reststoffe, die in der Lebensmittelherstellung übriggeblieben sind – zum Beispiel Zuckerrübenschnitzel. Das Grundfutter besteht zu zwei Dritteln aus Gras. Die Gülle kommt in die Biogasanlage, wo spezieller Stickstoffdünger extrahiert wird.

Auch ein Punkt im Klimarechner: Fleisch. Da schneiden auf Milchleistung gezüchtete Holstein-Kühe in der Regel schlechter ab, weil die männlichen Kälber kaum Fleisch ansetzen und für die Mast nicht geeignet sind. Doch auch dafür hat Armin Nürnberger eine Lösung gefunden: Mithilfe von gesextem Sperma gibt es nur weibliche Kälber am Hof. Gesextes Sperma wurde nach dem X- und Y-Chromosom getrennt. Es wird vor allem in der Tierzucht verwendet, um das jeweils unerwünschte Geschlecht in der Nachkommenschaft ausschließen zu können.