Biere retten Tiere: Nürnberger Schüler brauen Bier fürs Tierheim

"Bierheim" haben Schülerinnen und Schüler des Nürnberger Hans-Sachs-Gymnasiums ihre Mikrobrauerei genannt, und auch ein plakativer Werbespruch war schnell gefunden: "Uns’re Biere retten Tiere." Auf dem fränkischen Bierfest im Nürnberger Burggraben hatten sie mit diesem Slogan Erfolg und verkauften Bier für knapp 13.000 Euro. Den Erlös übergeben die Gymnasiasten am Mittag an Verantwortliche des Nürnberger Tierheims.

Pottensteiner Brauerei half Schülern beim Bierbrauen

Neun Monate lang beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Bierbrauen. Dabei seien ihnen alle Entscheidungen überlassen worden, vom ersten Gedanken bis zum süffigen Endprodukt. Zunächst lernten die Schüler mit Hilfe ihres Biologielehrers, wie Bier hergestellt wird. Anschließend kümmerten sie sich um das Einbrauen, die Kalkulation und das Marketing. Mit Unterstützung einiger Sponsoren und einer Brauerei aus dem oberfränkischen Pottenstein brauten sie ihr eigenes Bier, das sie beim Nürnberger Bierfest verkauften.

Tierheim freut sich über Spenden aus Bierverkauf

Ziemlich schnell stand für die Gymnasiasten fest, dass sie die Einnahmen in Höhe von 12.770 Euro vollständig an das Nürnberger Tierheim spenden wollen. Dort wird das Geld dringend benötigt. Weil immer mehr alte Tiere abgegeben würden, seien die Behandlungskosten für die Tiere in den vergangenen Jahren enorm gestiegen, sagte Tierheim-Mitarbeiter Jürgen Vogt dem Bayerischen Rundfunk.