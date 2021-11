Bierbrauen zu Hause: Eine alte Tradition lebt wieder auf

Bierbrauen als echtes Handwerk - früher wie heute

Jillian Sopper nimmt den Gäreimer mit, das Bier gärt jetzt und soll an Weihnachten fertig sein. Die Erkenntnis der Kursteilnehmer: Bierbrauen ist ein echtes Handwerk. Wer Bier braut, braucht Geduld und muss auf die Genauigkeit achten. Besonders auf die Temperaturführung kommt es in allen Prozessschritten des Brauens an. "Umso beeindruckender finde ich es persönlich, wie die Leute früher gebraut haben: Nämlich nach Gefühl und ohne elektrische Thermometer wie wir heute", so Sopper.

Bier in Bayern: Alte Tradition durch Hausbraurechte

Früher war es normal, Bier zu Hause zu brauen. In Bayern gab es die sogenannten Hausbraurechte. "So haben wir das in Bayern einer Historie zu verdanken, dass wir das Bier so vielfältig entwickelt haben, weil die Leute das für sich brauen durften", so Thomas Janscheck, Gartenexperte und Kursleiter des Bierbraukurses. Im Gegensatz zu Böhmen: Hier gab es seit dem 15. Jahrhundert den Bierzwang, erklärt Janscheck. "Die Leibeigenen mussten trinken, was die Lehensherren in der Brauerei gebraut hatten." In Bayern mussten sie das dank der Hausbraurechte nicht. "Die letzten Relikte davon sehen wir heute noch in der Zoigl-Tradition."

Immaterielles Kulturerbe: Zoiglbier als Hausbier

Die Oberpfälzer Zoiglkultur hat eine 600 Jahre lange Tradition in der nördlichen Oberpfalz. Das Zoiglbier wird als Hausbier nach jahrhundertealtem Braurecht im Kommunbrauhaus gebraut und nur in Zoiglstuben frisch ausgeschenkt, darauf besteht die Schutzgemeinschaft Echter Zoigl vom Kommunbrauer. Diese jahrhundertalte Tradition gibt es in den Orten Windischeschenbach, Neuhaus, Falkenberg, Mitterteich und Eslarn - und zählt seit 2018 zum immateriellen Kulturerbe.

Bierbrauen Zuhause mit einfachen Haushaltsgeräten

Der Bierbraukurs in Niederalteich zeigt, Bierbrauen gelingt mit einfachen Haushaltsgeräten: Mühle (oft auch Kaffeemühlen), Kochtopf, Schöpflöffel. Wer keine Gäreimer, Kühlschläuche oder Läuterbleche daheim hat, kann all diese Dinge für unter 100 Euro bestellen, so Sopper.

Ausgefallenes Rezept: Weihnachtsbier mit Zimt und Kürbis

Die Brauwesen-Studentin verrät für alle, die zu Hause Bier brauen wollen, die Zutaten für das Weihnachtsbier - ein Pumpkin Ale (dunkler Bier):

900 Gramm Pale Ale Malz

200 Gramm Münchner Malz

1 Gewürznelke

1 Teelöffel Zimt

25 Gramm Ingwer

18 Gramm Fuggles Hopfen

14 Gramm William Hopfen

500 Gramm Hokkaido-Kürbis

5 Liter Wasser

Daraus ergeben sich fünf Liter Bier. Sopper hofft, dass die alte Tradition des Bierbrauens zu Hause in Bayern eine Renaissance erlebt.