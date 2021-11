Behörden im Chiemgau wollen Wolf zum Abschuss freigegeben

Wolf auch in Brannenburg auf Hof gefilmt

Auch in anderen Regionen sorgen Wölfe seit einigen Wochen für Unruhe - so zeigen Bilder einer Überwachungskamera, wie bei Brannenburg im Landkreis Rosenheim ein Wolf über ein Gehöft lief. Nutztiere, die von Wölfen gerissen wurden, meldeten in den vergangenen Wochen auch die Landkreise Berchtesgadener Land und Rhön-Grabfeld in Unterfranken.

Große Mehrheit für den Wolf

Anlässlich des Tag des Wolfes im April hatten Nabu und Landesbund für Vogelschutz gemeinsam eine Umfrage in Deutschland zum Wolf durchführen lassen. Ergebnis: 73 Prozent der Befragten in Gegenden, in denen der Wolf schon lebt, begrüßen die Rückkehr des Beutegreifers. 76 Prozent finden, dass Wölfe selbst dann hier leben sollten, wenn es zu Problemen kommt.

Wolf bereits in Bayern heimisch

In Bayern ist der Wolf inzwischen in acht Regionen dauerhaft heimisch: Einzeltiere leben in der Rhön, in den Allgäuer Alpen und auf den Truppenübungsplätzen Grafenwöhr und Hohenfels. Rudel gibt es im nördlichen und südlichen Nationalpark Bayerischer Wald, im Manteler Forst in der Oberpfalz und im Veldensteiner Forst in Oberfranken. Aber im Grunde, sagen Experten, ist ganz Bayern Wolfserwartungsland: Sichtungen gibt es fast überall, meist sind es durchziehende Tiere.