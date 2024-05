Bayerns große Flughäfen gehören zu den beliebtesten in Europa

Für viele Reisende ist der Flughafen der Dreh- und Angelpunkt, wenn es in den Urlaub geht. Umso besser, wenn die Abläufe schnell und unkompliziert sind und auch die Wartezeit möglichst entspannt verbracht werden kann.

Das Reiseportal "Holidaycheck" (externer Link) hat anhand von 1,47 Millionen Google-Bewertungen und 9.542 Bewertungen auf "flightradar24" die beliebtesten Flughäfen in Europa ermittelt. Laut den Bewertungen der Passagiere punkten in Deutschland besonders die bayerischen Flughäfen: München und Nürnberg haben es unter die beliebtesten 20 geschafft. Nürnberg landet sogar auf Platz acht.

Istanbul ist Europas beliebtester Flughafen

Mit einer durchschnittlichen Gesamtbewertung von 4,4 von fünf möglichen Punkten liegt der Flughafen in Istanbul europaweit vorne. Nach London ist der Airport, der 2018 seinen Betrieb aufnahm, Europas zweitgrößter Flughafen. Er kommt in allen Bereichen - von Check-in über Sicherheitskontrollen bis zu den Lounges - bei den Reisenden gut an. Auch die Flughäfen in Athen und im portugiesischen Porto liegen in der Gesamtbewertung laut "Holidaycheck" vorne.

Nürnberg folgt mit 4,3 Punkten auf Platz 8, München mit 4,1 Punkten auf Platz 16. Europäisches Schlusslicht ist der Hahn Airport im Hunsrück (2,9 Punkte), der rund 120 Kilometer von Frankfurt am Main entfernt ist. Auch der BER in Berlin-Brandenburg belegt mit 3,1 Punkten einen der letzten Plätze. Der Flughafen Memmingen im Allgäu liegt im hinteren Drittel mit 3,6 Punkten.

Nürnberg punktet mit automatischer Gepäckaufgabe

Reisende beschreiben den Flughafen Nürnberg in den Google-Bewertungen als "angenehm" und "unkompliziert". Das könnte auch daran liegen, dass man dort versucht, Abläufe zu optimieren: Um Warteschlangen bei der Gepäckaufgabe zu vermeiden, hat auch der Albrecht-Dürer-Flughafen seit kurzem eine automatische Gepäckaufgabe eingerichtet: Passagiere können am sogenannten "Self Bag Drop Service" ihr Gepäck bei einigen Fluglinien selbst aufgeben. Der Service ist in acht Sprachen verfügbar.

Bei der Erreichbarkeit gehört Nürnberg mit einer Bewertung von 4,5 Punkten zu den Spitzenreitern. Auch bei Einzelkategorien wie Check-in, Terminal-Ausstattung, Lounges, Erreichbarkeit und Gastronomie sowie Einzelhandel bekam der Flughafen eine gute Bewertung. Hinter den Kulissen werden auch die Abläufe für die Mitarbeitenden optimiert: Als Bayerns erster Flughafen werden sogenannte Exoskelette eingesetzt, die bei der Gepäcksortierung helfen.

München: Nachholbedarf bei Gepäckausgabe

München, Deutschlands zweitgrößter Airport, ist ein internationales Drehkreuz. Er landet bei weltweiten Rankings - wie beim jährlich verliehenen "World Airport Award" - regelmäßig unter den Top Ten. Bei der Analyse von "Holidaycheck" rutscht der Flughafen Franz Josef Strauß auf Platz 16 und hat laut den Google-Bewertungen bei der Gepäckausgabe etwas Nachholbedarf.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 3,9 bekommt der Flughafen im Vergleich zu den anderen Kategorien seine niedrigste Bewertung. So beschweren sich Nutzer in den Bewertungen über "lange Wartezeiten" an der Gepäckausgabe und "Personalmangel". In den Kategorien Check-in und Sicherheitskontrolle schneidet München mit 4,3 Punkten gut ab. Im Vergleich zu Nürnberg (3,6) punktet der Flughafen beim WLAN mit einer Bewertung von 4,0 Punkten.