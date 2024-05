Koffer kennzeichnen Mit diesen Tipps geht Ihr Gepäck nicht verloren

1. Fehlerquellen vermeiden

Zugegeben, die Gepäck-Labels von vergangenen Flugreisen sind häufig nur schwierig abzutrennen. Um aber Verwechslungen zu vermeiden, sollte nur der Anhänger für Ihr aktuelles Reiseziel an Ihrem Koffer hängen. Am besten erledigen Sie das schon, bevor Sie zum Flughafen fahren - dann kommt es auch nicht zu Missverständnissen.

2. Rechtzeitig kommen

Neben der Check-in-Zeit geben Fluglinien meist auch den spätestmöglichen Zeitpunkt für die Gepäckaufgabe an - danach kommt Ihr Gepäck nicht mehr in den Frachtraum. Weil die Wege an Flughäfen oft lang sind, empfiehlt es sich aber etwas früher zu kommen, dann schaffen Sie und Ihr Gepäck es rechtzeitig in den Flieger.