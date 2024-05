Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Terminal am Münchner Flughafen zeitweise geräumt

Terminal am Münchner Flughafen zeitweise geräumt

Ein Mensch gelangte ohne Kontrolle am Münchner Airport in den Sicherheitsbereich: Ein "sicherheitsrelevanter Vorfall", der am Mittwochabend zur zeitweiligen Räumung des Terminals 1 geführt hat.