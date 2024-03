Voll im Trend: Bayerns Campingplätze öffnen an Ostern

"Man ist so nah dran an der Natur beim Campen", freut sich Anja Weiß. Die Rentnerin aus Flensburg macht gerade Urlaub mit ihrem Mann auf dem ganzjährig geöffneten Campingplatz am Pilsensee, in der Nähe von München. Von ihrem Stellplatz aus genießen sie den freien Blick auf die Berge und den See.

Anja Weiß hat schon als Kind ihre Ferien beim Camping verbracht. Seitdem das Ehepaar aus Schleswig-Holstein in Rente ist, konnte sie auch ihren Mann Ehrhart dafür begeistern. "Man merkt, mit wie wenig Dingen man eigentlich auskommen kann", sagt er. Früher arbeitete sie als Chefsekretärin und er als Staatsanwalt. Heute lieben sie das Abenteuer Camping, das wochenlange Reisen. Ehepaar Weiß will vom Pilsensee aus weiter nach Tirol fahren, fünf Wochen wollen sie unterwegs sein mit ihrem "Moppel", wie sie ihren Mini-Caravan mit Aufstelldach nennen.

Natur und Komfort: Camping-Plätze bieten beides

Während das Ehepaar Weiß im Urlaub gern einfach lebt, schätzen andere Camping-Besucher mehr Komfort. Das ermöglichen beispielsweise hier am Pilsensee voll ausgestattete Mobilheime mit Kühlschrank und Kaffeemaschine. Wer will, kann sich ein eigenes Privatbad mieten im Waschhaus, für 20 Euro extra am Tag in der Hauptsaison. Immer beliebter werden auch die Schlaffässer aus Holz mit direktem Seeblick. Dieses Angebot machen viele Betreiber - und das wissen die Gäste zu schätzen.

"Wir sind über die Osterfeiertage komplett ausgebucht", sagt Tobias Timmermann, Betriebsleiter am Camping-Platz am Pilsensee. Der Platz wurde bereits mit dem "Camping-Award 2023" ausgezeichnet. Die Nähe zu München und zu den Bergen lockt viele Urlauber an. Aufgrund der Möglichkeit zum Homeoffice wollen einige Menschen Urlaub und Arbeit verbinden. Deswegen richtet Timmermann nun "Co-Working-Spaces" mit Schreibtischen und Internet ein.

Übernachtungen auf Bayerns Campingplätzen: Bundesweit Platz eins

Über sehr gute Buchungszahlen freut sich auch das Vital Camp Bayerbach in Niederbayern. Auf BR24-Anfrage nennen die Betreiber für Ostern 2024 ein Plus von zehn Prozent im Vorjahresvergleich. Das ganze Jahr über bieten sie Unterhaltung – vom Ostereiersuchen bis zur Kräuterwanderung.

Bayern ist bei Campern beliebt, bestätigt auch der ADAC Südbayern. Verzeichneten die bayerischen Campingplätze 2019 noch 6,4 Millionen Übernachtungen, so stiegen die Zahlen nach Corona stetig. "Im vergangenen Jahr haben auf bayerischen Camping-Plätzen mehr als 8,2 Millionen Übernachtungen stattgefunden", sagt Heike Tröster, Leiterin Tourismus vom ADAC Südbayern.

Immer mehr Menschen übernachten auf Campingplätzen in Bayern. Das Landesamt für Statistik belegt für 2023 ein Plus im Vorjahresvergleich von sieben Prozent.

Ausländische Gäste kommen vor allem aus den Niederlanden

Camping ist ein wesentlicher Bestandteil der bayerischen Tourismuswirtschaft. Über die meisten Camping-Gäste durfte sich 2023 der Regierungsbezirk Oberbayern freuen, mit 2,5 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Schwaben und Mittelfranken. Stark am Aufholen sind aber auch die Oberpfalz und Niederbayern.

Es kommen auch zunehmend Besucher aus dem Ausland. Hier verzeichnet das Bayerische Landesamt für Statistik für 2023 ein Plus von zehn Prozent. Diese reisen vor allem aus den Niederlanden an, aus der Schweiz und aus Österreich. Unter den Gästen aus Übersee führen die Amerikaner die Tabelle an.