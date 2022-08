Naturnahes Abenteuer: Urlaub im Dach-Zelt am Brombachsee

Die Ferien sind fast zu Ende für Familie Beilstein aus dem hessischen Darmstadt. Zehn Tage haben die Eltern André und Jenny Beilstein mit ihren Töchtern Emilie und Rosalie am Brombachsee verbracht. Eine Nacht sozusagen zum Ausprobieren haben sich die vier in je zwei verschiedenen Dachzelten gegönnt. Ein ganz besonderes Erlebnis. "Die Nacht war voller ungewohnter Dunkelheit und Ruhe, man hört das Wasser, die Bäume knistern. Ganz schön aufregend, so nah an der Natur", erzählt Jenny Beilstein. Auch die neunjährige Tochter Emilie fand die Nacht im Dach-Zelt überaus spannend. Besonders gefreut hat sie sich über die Matratze im Zelt. Endlich keine Isomatte mehr.

Zelte sollen jede Saison ausgetauscht werden

Je nach Saison kostet die Nacht in einem Dach-Zelt ab 59 Euro. Das ist ein Vielfaches des Preises für ein Zelt auf der Zeltwiese. Man dürfe aber die Anschaffungskosten eines Dachzeltes nicht unterschätzen, so Matthias Bauer, Betreiber des Zeltplatzes und des Wakeparks am Brombachsee. Der läge bei etwa 3.500 Euro pro Zelt und die Zelte wolle man nach jeder Saison austauschen, um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden.

Nachhaltige Unterkunft

Vier Dachzelte gibt es derzeit am kleinen Brombachsee. Matthias Bauer und sein Team wollen erstmal gucken, wie das Angebot angenommen wird. Das Feedback der ersten Urlauber sei voll überzeugend, dennoch gäbe es noch Kapazitäten in den Sommerferien. Besonders wichtig, so Bauer, sei ihm bei der Fixierung der Dachzelte eine nachhaltige Vorgehensweise gewesen. So schweben die Zelte quasi auf alten, ausrangierten Dachbalken, die für diesen Zweck wieder aufgemöbelt wurden. Kein einziger Nagel sei in einen Baum geschlagen worden, die Dachzeltplattformen sind mittels einer raffinieren Bindung an die Stämme gebunden. Sie tragen bis zu vier Tonnen Gewicht.

Vater und Tochter im XL-Zelt

André Beilstein hat mit Tochter Rosalie das XL-Dachzelt ausprobiert, nur 20 Meter von seiner Frau und Tochter Emilie entfernt. Auf 1,60m x 2,00 Meter ließ sich die Nacht gut durschlafen. "Wir sind sofort eingeschlafen und haben die gemütliche Ruhe genossen", resümiert Beilstein.

Das gemeinsame Kaffeekochen auf der kleinen Holzterrasse vor dem Zelt sei unbezahlbar und ein echter Ausstieg aus dem Alltag. Nächstes Jahr wollen die Beilsteins ihren Urlaub wahrscheinlich wieder am Brombachsee verbringen. Dann vielleicht komplett in den Dachzelten im Wald.