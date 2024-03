"Gehörte zu den besten Schauspielern": Trauer um Fritz Wepper

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich "tief betroffen" vom Tod Fritz Weppers gezeigt. Dieser sei wie sein ebenfalls verstorbener Bruder Elmar ein "bayerischer Schauspieler im allerbesten Sinne" gewesen. "Ihm gelang es, unsere Heimat in Film und Fernsehen authentisch zu verkörpern", schrieb Söder im Kurzbotschaftendienst X. "Fritz Wepper war seit Jahrzehnten nicht aus den bayerischen Wohnzimmern wegzudenken."

Der Schauspieler Fritz Wepper war am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte sein Anwalt und Freund Norman Synek in München mit. Der gebürtige Münchner Wepper war einem breiten Publikum vor allem durch seine Rollen in den Fernsehserien "Derrick" und "Um Himmels Willen" bekannt.

Wie seine Ehefrau Susanne Kellermann der "Bild"-Zeitung sagte, starb Fritz Wepper in einem Hospiz in Oberbayern. In den vergangenen Jahren litt er unter großen gesundheitlichen Problemen. Erst im Oktober war Fritz Weppers jüngerer Bruder Elmar, der ebenfalls Schauspieler war, gestorben.

Regisseur König: "Jemand, der großen Spaß am Spielen hatte"

Der Regisseur Ulrich König hat mit Fritz Wepper eng zusammengearbeitet. Der 74-Jährige drehte mit Fritz Wepper 83 Folgen für die Serie "Um Himmels Willen". Im Gespräch mit dem BR sagte König: "Er gehörte für mich zu den besten Schauspielern, mit denen ich je gearbeitet habe." Wie alle guten Schauspieler sei "er jemand gewesen, der großen Spaß am Spielen hatte".

Roth: Einer "der erfolgreichsten deutschen Schauspieler"

Kulturstaatsministerin Claudia Roth würdigte Wepper als "einen der erfolgreichsten deutschen Schauspieler, der Publikum und Kritik gleichermaßen begeisterte". Mit seinem Charisma und seinem Ausnahmetalent sei Fritz Wepper zu einem der beliebtesten deutschen Schauspieler geworden. "Mit seiner legendären Rolle als Harry Klein in 'Derrick' hat er nicht nur in Deutschland Fernsehgeschichte geschrieben", erklärte Roth am Montag in Berlin weiter.

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter kondolierte Fritz Weppers Ehefrau Susanne Kellermann: "Die traurige Nachricht vom Tod Ihres Mannes hat mich sehr bestürzt. Im Namen der Damen und Herren des Stadtrats der Landeshauptstadt München und auch persönlich spreche ich Ihnen mein herzliches Beileid zu diesem schmerzlichen Verlust aus." Ein sehr bewegtes und auch bewegendes Leben sei nun zu Ende gegangen. "Sein Publikum wird sich immer gerne an ihn erinnern und auch die Landeshauptstadt München wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren."

Wepper war mit Susanne Kellermann in zweiter Ehe verheiratet. Beide haben eine gemeinsame Tochter.

Mit Informationen von epd und dpa