Bayern: Bars und Kneipen dürfen innen öffnen - kaum Auflagen

Derweil hat das bayerische Kabinett eine weitere, für die Gastronomie wichtige Entscheidung getroffen: Bedienungen müssen auch künftig im Außenbereich verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Geregelt wird diese Maskenpflicht ab sofort wieder in der bayerischen Corona-Verordnung und nicht mehr nur in Rahmenkonzepten. Damit soll ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen Hygienekonzepte geben könnte, in denen keine Maskenpflicht für das Personal im Außenbereich gilt.

