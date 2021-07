Verwaltungsgerichtshof kippt Schließung von Bars und Kneipen

Kneipen und Bars in Bayern dürfen ihre Innenräume ab sofort wieder öffnen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof setzte die Schließung der Innenräume reiner Schankwirtschaften im Freistaat vorläufig, aber mit sofortiger Wirkung außer Vollzug - und gab damit dem Eilantrag einer Wirtin aus Unterfranken statt.

Der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Thomas Geppert, begrüßte die "längst überfällige Entscheidung". Die Schutz- und Hygienekonzepte funktionierten auch in Schankwirtschaften. Der Dehoga fordere nun auch die Öffnung von Clubs und Diskotheken mit entsprechenden Hygienekonzepten.

VGH sieht kaum Unterschied zwischen Bars und Restaurants

Dem Gericht zufolge verletzt die bisherige Regelung den Gleichheitsgrundsatz: Während die Innenräume reiner Schankwirtschaften nicht geöffnet werden durften, sei "dies bei Speisewirtschaften unter Beachtung bestimmter Abstands- und Hygienemaßnahmen möglich".

Zu Beginn der Pandemie hätten zwar zwischen Speise- und Schankwirtschaften "rechtlich erhebliche Unterschiede im typischen Betriebsablauf bestanden". Inzwischen hat sich laut Gericht das Geschehen aber so angenähert, dass eine unterschiedliche Behandlung nicht mehr gerechtfertigt werden kann.

Gericht verweist auf "mildere Mittel" als Schließung

Damit werden die reinen Schankwirtschaften nun Speiselokalen gleichgesetzt. Das Gericht betonte: Zur Bekämpfung der Infektionsgefahr kämen mildere Mittel in Betracht - wie Hygienekonzepte, Alkoholverbot ab einer bestimmten Uhrzeit oder Sperrzeitregelungen.

Zudem dauere die Schließung von Bars und Kneipen schon sehr lange an. Der Eingriff in die Berufsfreiheit wiege daher sehr schwer. Das Urteil ist rechtskräftig, gegen diesen Beschluss gibt es also keine Rechtsmittel.