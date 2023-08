Bayerischer Wald: Letzte Wölfin im Nationalparkgehege gestorben

💡 Hintergrund zum Tierfreigehege im Nationalpark Bayerischer Wald

Im Nationalpark Bayerischer Wald gibt es für Besucher auch zwei Nationalparkzentren mit Tierfreigeländen: am Lusen und am Falkenstein. Dort kann man Wildtiere in beinahe freier Natur beobachten.

Im Tierfreigelände am Lusen leben zum Beispiel Luchse, Habichtskäuze, Wisente, Fischotter, Bären oder Auerhühner – typische Wildtiere, die im Bayerischen Wald heimisch sind und waren.

Inmitten der Waldwildnis kann man auf über 200 Hektar rund 40 Säugetier- und Vogelarten beobachten. Die Tiere sind in großräumigen, naturnahen Gehegen und Volieren untergebracht. Also beinahe wie in der freien Wildbahn – inklusive vieler Rückzugsmöglichkeiten für die Tiere. Ein sieben Kilometer langer Rundweg, für den sich Besucher drei bis vier Stunden Zeit nehmen sollten, lädt zur Entdeckertour ein, so der Nationalpark.

Der gesamte Nationalpark Bayerischer Wald erstreckt sich entlang der bayerisch-tschechischen Grenze zwischen Bayerisch Eisenstein im Landkreis Regen und Mauth im Landkreis Freyung-Grafenau. Er wurde im Oktober 1970 als erster Nationalpark Deutschlands eröffnet. Zusammen mit dem Nachbarnationalpark Šumava bildet er das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Mitteleuropas. 72 Prozent der Fläche des Nationalparks Bayerischer Wald sind Naturzone. Heißt: Hier dürfen keinerlei menschliche Eingriffe erfolgen. Dieser Anteil soll in den nächsten Jahren auf 75 Prozent erhöht werden.