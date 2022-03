Letzter Wolf aus dem Tierfreigelände am Lusen ist tot

Im Tierfreigelände des Nationalparks Bayerischer Wald in Neuschönau im Kreis Freyung-Grafenau ist der letzte Wolf gestorben. Wie die Nationalparkverwaltung mitteilt, handelt es sich um eine über 13 Jahre alte Wölfin, die zuletzt alleine in dem Gehege gelebt hatte. Nun kann sich ein neues Rudel ansiedeln.

Gehege soll für neue Wölfe fit gemacht werden

Weil Wölfe Rudeltiere sind und fremde Tiere nicht akzeptieren, konnte das Tierfreigelände bisher nicht neu besetzt werden und die Wölfin streifte in den vergangenen Wochen alleine umher. Bis eine Neubesetzung erfolgt, soll das Gehege hergerichtet werden, so die Nationalparkverwaltung.

Mehr Wölfe im Bayerischen Wald

Im Bayerischen Wald gibt es zwei Tierfreigelände: neben dem am Lusen noch eines am Falkenstein. In diesem leben noch mehrere Wölfe. Allerdings nicht mehr so viele, wie es schon waren. Ein Teil dieses Rudels war nämlich durch ein geöffnetes Tor entkommen. Zwei dieser Wölfe wurden überfahren, einer ist seitdem verschollen.

Auch in freier Wildbahn leben im Bayerischen Wald Wölfe. Wie viele es genau sind, kann nicht gesagt werden. Immer mal wieder tappen sie vereinzelt in Fotofallen.