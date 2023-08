Baumaßnahmen an Oberpfälzer Brücken: Es kann Staus geben

In der Oberpfalz werden ab heute (28.8.) mehrere Brücken instandgesetzt oder neu gebaut.

A3 bei Velburg halbseitig gesperrt

An der Talbrücke Krondorf bei Velburg im Landkreis Neumarkt fallen Reparaturarbeiten an. Die Brücke weise altersbedingte Schäden auf, hieß es. Wegen der Baustelle wird die A3 bei Velburg im Landkreis Neumarkt von Montagvormittag 10.30 Uhr bis Dienstagnachmittag 15.00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen halbseitig gesperrt.

Während dieser Zeit ist auch die Tank- und Rastanlage Jura-West geschlossen, weil sie wegen der Teilsperrung nicht angefahren werden kann, wie die Bundesautobahn-GmbH mitteilt.

Mehrere Sperrungen im Landkreis Schwandorf

In Schwandorf etwa beginnen die umfangreichen Arbeiten zur Erneuerung der Großen und Mittleren Naabbrücken für rund 20 Millionen Euro. Hier werden zunächst Behelfsbrücken gebaut, anschließend werden die Naabbrücken abgerissen und bis Ende 2025 durch Neubauten ersetzt. In dieser Zeit gibt es immer wieder Sperren und Umleitungen. Den Großteil der Kosten bezahlt der Bund.

In Schwarzenfeld wird noch bis Mitte 2024 die Kleine Naabbrücke für acht Millionen Euro erneuert. Diese Maßnahme wird unter anderem über das Brückenertüchtigungsprogramm des Freistaates Bayern finanziert.

Sperrung der B85 bei Sulzbach-Rosenberg

Bei Sulzbach-Rosenberg beginnen heute Arbeiten an der Brücke, auf der die B85 die B14 überquert. Hier werden Schäden durch eindringendes Wasser behoben. Außerdem wird der Übergang zur Fahrbahn erneuert, der im Spalt zwischen Brücke und Fahrbahn als Puffer für Brückenbewegungen dient. Die Baumaßnahme dauert bis zum 6. Oktober, in dieser Zeit ist die B85 auf der Brücke halbseitig gesperrt. Die geschätzten Baukosten von rund 200.000 Euro bezahlt der Bund.