Marode Hafenbrücken: A73 in Nürnberg wird gesperrt

Wichtige Verkehrsadern werden an diesem Wochenende in Nürnberg komplett gesperrt. Weil die Hafenbrücken über den Main-Donau-Kanal erneuert werden müssen, werden zuvor Behelfsbrücken montiert.

Südwesttangente komplett gesperrt

Von Samstagabend (26.08.23), ab 21 Uhr bis zum Sonntag (27.08.23), gegen 22 Uhr sind deswegen die A73 beziehungsweise die Südwesttangente zwischen der Anschlussstelle Nürnberg-Hafen-Süd und dem Kreuz Nürnberg-Hafen komplett gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind eingerichtet und beschildert.

Volksfest und Club-Spiel sorgen für hohes Verkehrsaufkommen

Gerade an diesem Wochenende ist in der Stadt allerdings mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Denn bereits am Freitagabend startete das Nürnberger Herbstvolksfest und am Sonntag bestreitet der 1. FC Nürnberg sein Heimspiel gegen den SV Wehen-Wiesbaden.

Hafenbrücken: Ein Nürnberger Mammutprojekt

Der Neubau der Hafenbrücken ist eines der größten Bauprojekte, das die Stadt Nürnberg beschäftigt. Das Investitionsvolumen wird mit knapp 350 Millionen Euro beziffert. Mehr als 150 Millionen Euro muss die Stadt Nürnberg tragen. Knapp 200 Millionen haben Bund und Freistaat als Förderung zugesagt.

Die aus den 1970er Jahren stammenden Hafenbrücken sind marode und müssen aus Sicherheitsgründen durch Neubauten ersetzt werden. Dennoch soll der Verkehr während der jahrelangen Bauzeit weiter fließen. Deswegen richtet der Nürnberger Service Öffentlicher Raum (SÖR) zuvor Behelfsbrücken über den Main-Donau-Kanal und der Südwesttangente ein. Erst danach sollen die alten Brücken demontiert und die neuen Brücken gebaut werden.